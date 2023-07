Non aspettate San Lorenzo: tra pochissimo ci saranno due giorni di magiche ‘stelle cadenti’. Le date

Per osservare il meraviglioso spettacolo offerto dalle stelle cadenti quest’estate non c’è bisogno di aspettare San Lorenzo. È possibile contemplarlo già nei prossimi giorni.

Se pensiamo che l’unica occasione per assistere ai romantici giochi di luce delle stelle cadenti sia la notte di San Lorenzo, ancora non conoscete gli straordinari eventi celesti a cui potremmo assistere nel corso del mese di Luglio. Nei prossimi giorni infatti si preannuncia un evento luminoso senza precedenti.

A precedere le Perseidi di Agosto saranno infatti altri due sciami meteorici che nei prossimi giorni raggiungeranno il picco contemporaneamente regalandoci magici momenti di bellezza. Si tratta delle gamma Draconidi e delle delta Acquaridi che nella notte del 28 e 29 luglio daranno luce alla volta celeste.

Nonostante la luna nella sua attuale fase crescente potrebbe causare una limitata visibilità dei fenomeni celesti, sarà comunque possibile ricorrere ad alcune soluzioni capaci di assicurarci una visione mozzafiato.

Le Draconidi: stelle cadenti nel cielo di luglio

La loro origine misteriosa cosi come l’attività tendenzialmente poco regolare, rende le gamma Draconidi uno spettacolo raro e imperdibile. Sebbene infatti originate da una cometa sconosciuta a lungo periodo, sono note negli ultimi anni le esplosioni di luce che le hanno viste protagoniste come quella dell’ottobre 2016.

Quello di quest’anno rappresenta per questo sciame di meteore un’occasione da non perdere. Il loro radiante sarà infatti osservabile per tutta la notte in particolar modo in quella a cavallo tra il 28 e il 29 luglio quando non ci sarà nessun disturbo da parte della Luna.

Le Delta Acquaridi: un altro suggestivo evento luminoso

La stessa notte un altro sciame meteorico ci offrirà la possibilità di guardare le sue scie luminose nella volta celeste. Si tratta dell’antico sciame delle Delta Acquaridi che, al contrario, rappresentano uno spettacolo più frequente noto a partire dal 1849.

Localizzato nella costellazione dell’Acquario, il loro radiante raggiungerà il suo culmine all’alba arrivando ad oltre trenta gradi sopra l’orizzonte. Sarà però possibile osservarlo già a partire dalla mezzanotte.

I consigli strategici per osservare la quantità maggiore di stelle cadenti

Il plenilunio previsto per il 1 Agosto di quest’anno potrebbe portare qualche impedimento nell’osservare i fenomeni celesti. Anche di fronte a quella che potrebbe sembrare una problematica, esistono però i giusti accorgimenti.

Per prima cosa è necessario optare per un punto di osservazione che non presenti impedimenti alla visione e sia il più possibile buio dunque caratterizzato da un basso inquinamento luminoso. In secondo luogo è consigliabile assumere una posizione supina: da sdraiati avremo infatti una visione più ampia della volta celeste.

Non resta che rilassarsi e predisporsi alle meraviglie del cielo ricordandosi però di avere sempre pazienza. Abituare gli occhi all’oscurità potrebbe richiedere alcuni minuti, solo in seguito lo spettacolo celeste sarà visibile in tutta la sua luminosità.