Una delle ultime tendenze beauty è il no pigment makeup: si tratta di prodotti pensati per il trucco ma totalmente trasparenti. La naturale conseguenza del trend glow che negli ultimi anni spopola soprattutto su Instagram: pelle naturale ma super luminosa, quasi riflettente.

Archiviati i makeup super opachi ottenuti grazie a fondotinta a lunga tenuti e alla tecnica del baking con cipria libera, ora le pelle è liberata da ogni copertura per mostrarsi in tutta la sua bellezza: non è un caso che ora marchi e esperti del settori puntino molto di più sulla skin care che sul trucco.

In generale, si tratta di prodotti a base di acqua, in totale opposizione al trend della waterless beauty, dalla consistenza gellosa e molto facili da applicare.

Leggi anche Blush in crema: i migliori per affrontare il gelido inverno

No pigment makeup: i prodotti più famosi

Vediamo insieme alcuni dei prodotti senza pigmento più celebri e soprattutto più amati dalle beauty guru.

BECCA Zero™ No Pigment Collection

La collezione del brand luxury Becca Cosmetics si compone del fondotinta Zero No Pigment Foundation e dal prodotto multiuso Zero Face + Lip Glass Highlighter. Il concetto è quello di amplificare il colorito e la luce naturale dell’incarnato, perfezionandone la bellezza.

Il fondotinta ovviamente non è coprente e non va a camuffare eventuali problematiche o discromie: è indicato per chi vuole semplicemente rendere più omogenea e lumonosa la pelle. Il tocco extra lo dà il gloss da applicare su guance e labbra.

Tutti i prodotti Becca Cosmetics sono disponibili sul sito e nei negozi Sephora.

Glassy – Blush by the glass

La risposta made in Italy alla collezione di Becca arriva da Espressoh, brand del momento. Una delle novità del 2020 è il blush trasparente che una volta applicato reagisce col ph della pelle e dona una colorito naturale e assolutamente personale. Il finish, come suggerisce il nome, è ovviamente specchiato.

Il prodotto è disponibile sul sito del brand.

Mini Hydro Grip Primer

Milk Makeup è un marchio che propone oltre ai trucchi, anche diversi prodotti per la cura della pelle o comunque formule ibride. Un esempio è questo primer che lo stesso brand propone non solo come base trucco, ma anche come uniformatore luminoso da abbinare giusto a un velo di bronzer.

Milk Makeup è disponibile nei negozi e sul sito di Sephora.

TUTTO GLOW siero illuminante

Altra proposta italiana è quella di Zago Milano, che in gamma ha sia prodotti per la pelle che soprattutto di undermakeup, pensati appositamente per agire sulla pelle e contemporaneamente preparare al trucco. Questo siero super illuminante può essere usato come step pre-fondotinta per dare un booster di luce, oppure da solo.

Disponibile sul sito del marchio.

Translucent Loose Setting Powder

La cipria trasparente per eccellenza è quella di Laura Mercier. Il brand di lusso fondato dalla makeup artist francese è molto amato dai beauty guru soprattutto per questa polvere libera incolore che fissa alla perfezione il fondotinta di qualsiasi colore o sottotono senza lasciare traccia. Un vero e proprio cult.

Disponibile sul sito delle profumerie Pinalli e del La Rinascente.

Viper Lip Plumper

La bocca è il punto del viso dove tradizionalmente ci si è concessi la luminosità senza pigmento. I lip gloss hanno vissuto un’epoca all’inizio del 2000 per venire soppiantati una decina d’anni dopo dai rossetti assolutamente opachi. Ora sulle labbra vale tutto: opaco, lucido, metallico o sheer, purché la bocca sia ben definita e rimpolpata. Il prodotto del momento è sicuramente quello firmato dal brand italiano Nabla: un balsamo-gloss trasparente che grazie ai suoi ingredienti ingrandisce momentaneamente le labbra e ne uniforma il colore naturale.

Disponibile sul sito di Nabla.