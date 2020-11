Mai come in questo momento abbiamo bisogno di coccolarci, che sia con un prodotto make up luxury o con un trattamento per pelle o capelli efficace. Per fortuna, ci vengono in contro le novità beauty di questo mese: nonostante il periodo difficile per il settore, sono tantissime le proposte dei brand internazionali. Oltre a essere ideali per viziarci e farci stare meglio, sono anche perfette per i regali di Natale: non dimentichiamoci che manca pochissimo al Black Friday!

Skin care e labbra: cosa c’è di nuovo

Let’s Glow Bag, il kit di Pixi per una pelle super luminosa

Pixi presenta un nuovo kit da portare sempre con sé pensato per rigenerare la pelle stressata e renderla più compatta e luminosa. Un vero e proprio pronto intervento contro il grigiore tipico della stagione fredda. È composto da: il detergente viso all’argilla Glow Mud Cleanser, il celeberrimo tonico esfoliante Glow Tonic , la maschera sempre all’argilla Glow Mud Mask e le salviette struccanti Glow Tonic Cleansing. Disponibile sul sito e nei punti vendita di Sephora.

Midnight Recovery Concentrate: il siero notte più famoso di Khiel’s in edizione limitata

Compie dieci anni il prodotto di punta del brand: per festeggiarlo, propone un’edizione limitata del siero ancora più concentrato. Sempre col 99,8% di ingredienti di origine naturale, promette di rigenerare ancora più intensamente la pelle durante il riposo, donando al risveglio una pelle rimpolpata e luminosa. Una novità beauty perfetta per regalo da farci e da fare! Disponibile sul sito e nei punti vendita Khiel’s.

Rêve de miel: Nuxe propone il suo balsamo labbra in tre nuove versioni

Il miele è subito sinonimo di nutrimento: per questo il marchio francese l’ha reso protagonista di una sua linea. Famoso in particolare il balsamo labbra, che ora è proposto in tre nuove versioni in edizione limitata, che sfruttano le proprietà di questo bene. L’ideale per chi soffre di labbra screpolate in inverno. Disponibili sul sito di Nuxe e presso i rivenditori autorizzati.

Human Race: bellezza senza genere firmata Pharrell

È iniziato il countdown: il 25 novembre sarà lanciato il nuovo marchio beauty firmato dal cantante Pharrell Williams. Il concept, richiamato anche dal nome, è quello di una bellezza senza genere: i prodotti sono destinati a tutti, senza distinzioni tra pelle femminile e maschile. Molto bello il packaging.

Le beauty novità per il make up

Essence e una collezione per le principesse del 2020

Se I Heart Revolution a ottobre ci ha mostrato una collezione dedicata alle principesse Disney Tiana, Belle e Cenerentola, ora prontamente risponde Essence. Il marchio tedesco propone maschere, accessori, palette con protagoniste le varie Ariel, Aurora e Biancaneve.

Il fascino delle “cattive” Disney lo racconta Catrice

Tocca a Catrice, che fa parte come Essence di Cosnova GmbH, la limited edition dedicata alle villain Disney. Se da bambine le detestavamo, da grandi abbiamo saputo cogliere il fascino di Grimilde, Malefica e Ursula. Per le femme fatale di oggi.

SWEETandSOUR, la nuova palette Espressoh perfetta per tutti gli incarnati

È sicuramente una delle novità beauty che sta riscontrando il maggior successo. Questa palette è pensata per creare qualsiasi look e adattarsi a tutte le carnagioni. Infatti si basa su colori neutri dai sottotoni sia caldi che freddi; il colore chiaro, molto luminoso, dona luce a tutti gli sguardi. Il packaging è minimal tipico del brand. Disponibile sul sito di Espressoh.

Gucci: tre nuovi rossetti in limited edition

302 Agatha Orange, 402 Vantine Fuchsia e 511 Madge Red sono i tre nuovi colori dei lipstick della maison proposti in occasione del Natale. Le tre nuance, in edizione limitata, disponibili sul sito di Gucci e su Sephora, avranno un finish glitterato e la confezione sarà viola, ancora più lussuosa.

Anche i capelli vogliono la loro parte

Cotril lancia il suo e-commerce

Novità beauty dal brand di saloni e prodotti tra i più amanti dalle chiome nostrane. Il lusso dell’esperienza Cotril ora infatti si potrà provare anche a casa: il brand ha lanciato il proprio e-shop, rendendo tutti suoi i prodotti disponibili anche per i negozi.

Il trattamento intensivo firmato da Moroccanoil

Il marchio tutto a base del preziosissimo olio di argan, propone un nuovo trattamento super intensivo per capelli spezzati o rovinati. L’ideale per fare un impacco rigenerante che darà nuova vita ai capelli. Disponibile sul sito del brand e da Sephora.