Niente più camino, stufe e termosifoni: in moltissimi scelgono quest’altro metodo per riscaldare casa

Sempre più persone stanno scegliendo questo nuovo modo di riscaldarsi: efficace e attento all’ambiente. Ecco di cosa parliamo

Il mondo dell’efficienza energetica e del comfort domestico sta assistendo a una rivoluzione silenziosa, con l’adozione crescente di un nuovo metodo per riscaldare le nostre case. Questa innovativa tecnologia si sta rapidamente affermando come alternativa sostenibile e efficiente rispetto ai sistemi tradizionali.

Soprattutto per chi ha a cuore l’ambiente, con l’arrivo del freddo è fondamentale ottenere il duplice risultato: non inquinare, ma, allo stesso tempo, stare al caldo in casa, che è il luogo dove dovremmo stare meglio. E, in questo caso, uno dei vantaggi chiave è la sua efficienza energetica, a fronte di sistemi standard, quali possono essere i termosifoni, le stufe, oppure i caminetti.

Un nuovo modo di riscaldarsi

Riducendo le perdite di calore lungo il percorso di trasmissione, questo sistema consente un utilizzo ottimale dell’energia, traducendosi in un significativo risparmio sui costi di riscaldamento a lungo termine. La distribuzione uniforme del calore elimina anche le fastidiose differenze di temperatura all’interno degli ambienti, creando un comfort termico costante.

Il crescente interesse verso questo sistema è un segnale delle mutevoli preferenze dei consumatori e della crescente consapevolezza ambientale. Con la continua ricerca e sviluppo nel settore, è probabile che vedremo ulteriori miglioramenti nelle prestazioni e nella sostenibilità di questa tecnologia. Si tratta, quindi, di un’opzione promettente per coloro che cercano soluzioni sostenibili ed efficienti per il riscaldamento domestico. Questa innovazione non solo offre benefici tangibili in termini di risparmio energetico e comfort, ma contribuisce anche a promuovere uno stile di vita più sostenibile. Di che tipo di sistema stiamo parlando?

Si chiama riscaldamento a parete e sempre più persone lo stanno implementando nelle proprie abitazioni. Il riscaldamento a parete sfrutta il principio della radiazione termica, trasferendo calore direttamente dalle superfici delle pareti circostanti all’ambiente. Questo approccio elimina la necessità di radiatori o condotti, riducendo gli sprechi energetici e migliorando l’efficienza complessiva del sistema.

In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro delle preoccupazioni globali, il riscaldamento a parete si distingue per il suo impatto ambientale ridotto. La necessità di temperature di esercizio più basse, unite all’eliminazione di parti mobili e alla durata più lunga degli impianti, contribuisce a una minore impronta ecologica rispetto ai tradizionali sistemi di riscaldamento.

Il riscaldamento a parete può essere elettrico: ovvero un impianto realizzato attraverso dei pannelli radianti e delle resistenze collegate ad un termostato, oppure con pannelli radianti a parete ad acqua che vengono riscaldati dall’acqua calda che attraversa le tubazioni in rame o polietilene, con una pompa di calore che determina la temperatura dell’acqua e da una caldaia a gas o da pannelli solari o fotovoltaici.

Oltre agli aspetti prestazionali, il riscaldamento a parete offre un vantaggio estetico. Le unità sono spesso integrate direttamente nelle pareti, eliminando la necessità di radiatori ingombranti o sistemi di canalizzazione visibili. Questa soluzione discreta si adatta a qualsiasi stile architettonico, offrendo flessibilità di design senza compromettere l’efficienza termica.

Quanto ai costi di installazione, infine, parliamo di circa 100 euro al m2, comprendendo il costo dei pannelli radianti e dell’intervento tecnico professionale, ma non è escluso che si possa arrivare fino a 190 euro al m2, includendo sempre il costo della manodopera e delle forniture.