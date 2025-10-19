Niente forno, niente fumo | castagne perfette ma con la friggitrice ad aria

Castagne in friggitrice ad aria: niente forno e niente fumo, pronte in 20 minuti, perfette e profumate come quelle arrostite ma senza sporcare nulla!

Castagne in friggitrice ad aria: dimentica forno e fumo, preparate così le castagne sono perfette ma risparmi tempo e non sporchi nulla parola mia!

Sai quando hai quella voglia di castagne, ma solo all’idea di accendere il forno o sporcare tutto ti passa la voglia? Ecco, ho la soluzione perfetta, preparo delle favolose castagne in friggitrice ad aria! Croccanti fuori, morbide dentro, profumate come quelle fatte sul fuoco ma senza una nuvola di fumo in casa. Fidati, l’ho scoperta per caso, quando ero alla ricerca disperata di un’alternativa che semplificasse tutto, ed è stata una svolta mitica!

L’obiettivo, era quello di ottenere delle castagne belle gonfie, quelle che si sbucciano in un attimo e si mangiano una dietro l’altra. Ecco con questa procedura facile facile ci sono riuscita. Le castagne in friggitrice ad aria sembreranno come arrostite, ma con zero fatica e soprattutto senza odori che restano in giro per giorni. Fidati quindi se ti dico che non solo buonissime ma anche più veloci da fare, praticamente una volta provate, non torni più indietro!

Castagne in friggitrice ad aria: cottura perfetta ma addio fumo!

Insomma, pochi passaggi e pochissimi minuti, otterrai con la friggitrice ad aria, delle castagne perfette per davvero. Che aspetti quindi? Allaccia il grembiule e seguimi, vedrai che in men che non si dica, le tue castagne saranno pronte. Allaccia dunque il grembiule, prendi la friggitrice ad aria e iniziamo subito!

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempi di riposo: 1 ora

Tempo di cottura: 18-20 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per le Castagne in friggitrice d aria

Per 4-5 persone

1 kg di castagne

Acqua q.b.

sale q.b.

Come si preparano le Castagne in friggitrice d aria

Per prima cosa scegli castagne belle sode, senza buchi o tagli, devono in pratica avere la buccia liscia e tesa. Poi incidi ogni castagna con un taglio orizzontale sulla parte bombata, proprio come fai per quelle al forno. Fallo con un coltello ben affilato e con calma, senza andare troppo a fondo o con apposito taglia castagne. Una volta incise tutte, mettile in una ciotola capiente e coprile con acqua fredda. Devono rimanere in ammollo per circa 1 ora per farle diventare più morbide e facili da sbucciare dopo la cottura. Puoi anche aggiungere un pizzico di sale, che le renderà ancora più saporite. Passata l’ora, scola bene le castagne e asciugale con un canovaccio, dopodiché sistemale nel cestello della friggitrice ad aria in un solo strato, senza ammassarle, così verranno tutte uniformi e croccantine al punto giusto. Imposta la friggitrice a 180 gradi e lascia cuocere per circa 18-20 minuti, scuotendo il cestello a metà cottura per farle dorare in modo omogeneo. Ti accorgerai che sono pronte quando la buccia comincia a staccarsi e si vedono le prime screpolature dorate. Appena sono cotte, trasferiscile in un canovaccio pulito e chiudile dentro per qualche minuto, in questo modo le castagne si sbucciano in un attimo, senza bruciarti le dita e senza fatica. Ora non ti resta che gustarle e vedrai che le castagne in friggitrice ad aria, le preparerai per tutto l’inverno.

