Nicky Minaj è diventata mamma! E' nato il primo figlio avuto con Kenneth Petty

Nicky Minaj è diventata mamma! La cantante americana ha dato alla luce il suo primo figlio, nato dalla relazione con il rapper Kenneth Petty, detenuto in carcere, che avrebbe chiesto al giudice un permesso speciale per assistere al parto – alcuni mesi fa l’uomo è stato arrestato in California per non essersi auto-denunciato come sex offender.

Per la rivista americana People, Nicky Minaj, che ha annunciato la gravidanza con un post su Instagram la scorsa estate, avrebbe partorito il 30 settembre.

View this post on Instagram #Preggers 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 7:21am PDT

Al momento non è stato rilasciato alcun annuncio ufficiale a conferma della bella notizia: sono ancora sconosciuti sia il nome che il sesso del bambino.

Nicky Minaj e l’amore con Kenneth Petty

A quasi un anno di distanza dal matrimonio con Kenneth Petty, Nicky Minaj ha finalmente realizzato un sogno: nel mese di settembre 2019 la rapper ha infatti annunciato il ritiro dalle scene per dedicarsi alla famiglia. “So che voi ragazzi adesso siete felici, chiedo ai miei fan di continuare a starmi vicino” – ha scritto la cantante sulla sua pagina ufficiale -. Ho trovato ciò per cui stavo lottando, la felicità. E’ stata dura raggiungerla, adesso non voglio rischiare di comprometterla per niente e nessuno“.

La storia d’amore tra Nicky Minaj e il marito Kenneth Petty è iniziata nel mese di dicembre 2018 – dopo essere stati per molto tempo amici – quando la coppia ha condiviso messaggi, foto insieme e dediche via social, uniti a un tatuaggio da parte di Kenneth con la scritta Onika, nome di battesimo di Nicky.

“È stata la mia prima storia seria“, ha raccontato mesi fa Nicky Minaj. “Non pensavo che sposarmi mi avrebbe regalato tutta questa tranquillità. Anche quando non sei sposato, se stai con qualcuno che ti capisce e che reputi la tua anima gemella ti senti in cima al mondo“, ha dichiarato lei in una recente intervista.

La storia è stata da sempre travagliata, a causa del tormentato passato del rapper: Petty infatti è stato condannato per rapine, aggressioni e un tentato stupro che gli è costato sette anni di carcere all’età di 15 anni, nel 1995.

Da allora, deve riportare lo status di sex offender alle autorità giudiziarie ogni volta che si trasferisce. “I suoi sono solo peccati di gioventù“, ha dichiarato Nicky Minaj: speriamo che con l’arrivo del bambino Kenneth riesca a mettere la testa a posto.