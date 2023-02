New York Fashion Week 2023: 3 tendenze beauty che ameremo molto presto

Suonerà forse assurdo, ma d’altronde lo sappiamo bene: la moda ama giocare d’anticipo, ed è proprio per questo che nella Grande Mela già si parla di quelli che saranno i maggiori fashion trend dell’autunno-inverno 2023/24. La New York Fashion Week 2023, però, non solo ci dà un assaggio di queste bensì ci concede uno scorcio su quello che sarà lo scenario delle tendenze trucco nascenti.

Quali saranno? Non resta che scoprirlo. Ecco la nostra accurata selezione!

Si riconfermano le labbra dark, ma rigorosamente viniliche

Foto Instagram @rodarte

Le avevamo notate con largo anticipo sul palco di Sanremo – Elodie e Levante docet – senza poi molto stupore, ma stando a quanto trapelato dalle passerelle della New York Fashion Week 2023 quella per le labbra dark continuerà a costituire una vera ossessione per i prossimi mesi: opache e fumose sì, ma soprattutto dalla seducente finitura vinilica saranno proprio loro le indiscusse protagoniste dei beauty look più ricercati. E, se la cosa dovesse mai apparire eccessiva, l’alternativa “soft” pronta all’uso sarà quella delle già note Ombrè Lips. Insomma, pare sarà davvero impossibile opporsi all’ascesa di tale tendenza.

Le palpebre si accenderanno di vitalità grazie al trucco occhi pastello

Foto Instagram @annasui

Accanto ai toni gotici dei rossetti sopracitati si staglieranno con fermezza ombretti e tinte diametralmente opposte per carattere e mood: ci riferiamo a make-up pastello, in cui questi saranno da sfoggiare rigorosamente in contrasto tra loro differenziati in nuances e finish. Una sferzata di aria fresca, che porta l’influenza anni ’90 alla quale siamo oramai abituati ad un livello decisamente successivo.

Make-up 3d: applicazioni gioiello e maxi ciglia finte come upgrade della tendenza massimalista

Foto Instagram @jcmodelsct

E, se la stravaganza propria dei beauty trend citati sino ad ora non fosse di per sé abbastanza, ecco spiccare dall’alto sui volti delle modelle della New York Fashion Week 2023 applicazioni tridimensionali luminosissime ad incorniciare lo sguardo ricoprendo interamente sopracciglia, tempie e zigomi. E poi ancora piume e ciuffi di ciglia finte dalla lunghezza esasperata, come chiara testimonianza che l’avvento della tendenza massimalista nel make-up degli ultimi tempi è solo all’inizio.