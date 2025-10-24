Nessuno se n’è accorto dei funghi surgelati | questa vellutata ha spaccato

Scopri come preparare una vellutata di funghi cremosa e profumata usando funghi surgelati. Pronta in 30 minuti appena e con tanta semplicità, ma con la certezza di un risultato irresistibile, tanto che nessuno se ne accorgerà!

Vellutata di funghi: nemmeno se ne sono accorti che ho usato funghi surgelati, questa vellutata sembrava fatta da un ristorante stellato, ha spaccato!

Avevo voglia di qualcosa di caldo, avvolgente, ma in frigo c’era poco o niente. A un certo punto vedo in freezer quel sacchetto di funghi surgelati e mi si accende la lampadina, così in mezz’ora, giuro, ho tirato fuori una vellutata di funghi da applausi. Nessuno, e dico nessuno, si è accorto che non erano freschi. Tutti a fare i complimenti, qualcuno ha pure chiesto la ricetta e io lì, che ridevo sotto i baffi.

È una di quelle ricette che scaldano il cuore e profumano la casa di buono. Si fa con pochi ingredienti semplici, un profumo di bosco che ti fa venire fame solo a sentirlo e una cremosità da sogno. Le patate la rendono vellutata al punto giusto, il porro le dà giusta dolcezza e i funghi, anche surgelati, fidati, fanno tutto il resto. Ogni cucchiaiata è morbida, golosa e ha quel gusto travolgente, che ti fa dimenticare qualsiasi altra minestra.

Vellutata di funghi: pochi minuti e fai consolare tutti!

Insomma, se vuoi una cena leggera ma golosa, elegante ma senza stress, questa è la ricetta giusta. Accendi il fuoco quindi, prepara una pentola capiente e tieniti pronta per una vellutata di funghi che farà parlare tutti, provare per credere. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20-25 minuti

Ingredienti per la Vellutata di funghi

Per 4 persone

600 g di funghi a scelta

300 g di patate

1 porro

1 l e 1/2 di brodo vegetale

Sale q.b.

Pepe q.b.

Prezzemolo q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

4 fette di pane raffermo per i crostini

Come si prepara la Vellutata di funghi