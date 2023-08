Neonati e prime vacanze: la guida per godersi l’estate e il relax senza rischi e senza ansie

Le prime vacanze da genitori non si scordano mai ma come godersi l’estate e il relax con dei neonati? Ecco i consigli migliori per partire.

Quando si diventa genitori, il concetto di vacanza viene del tutto rivoluzionato ma ciò non vuol dire che sia meno bello e meno rilassante. Ma, se fra bagagli, pappine, pannolini, vestiti di ricambio e giocattoli vari, la crisi di nervi sembra vicina, è molto importante non farsi prendere dal panico e organizzarsi al meglio per partire con tutto il necessario per i propri bambini, senza rinunciare al relax e al divertimento. Scopriamo come andare in vacanza con i figli neonati senza rischi e senza ansie.

Come godersi le vacanze senza stress quando si hanno figli neonati

La Società Italiana di Neonatologia (Sin) ha stilato un decalogo con i migliori consigli da seguire quando si parte per le vacanze con dei bambini neonati. Sono regole semplici che permettono ai genitori di trascorrere l’estate in pieno relax e divertimento con i propri bambini.

Viaggiare con dei neonati può sembrare difficile e stressante e, in molti, purtroppo rinunciano all’idea in partenza. In realtà è molto più semplice di quello che sembra. Ecco come fare:

Non c’è un’età giusta che il neonato debba avere per viaggiare. Tuttavia, per un neonato, è consigliabile aspettare la prima decina di giorni di vita, quando potrebbe essere ancora necessario il supporto del pediatra (ad esempio per ciò che riguarda l’allattamento o il calo ponderale). Per quanto riguarda la destinazione, che sia montagna o mare poco importa. È fondamentale però rimanere per più giorni nello stesso posto in modo da dare al neonato la possibilità di adattarsi al clima della località scelta. La montagna è preferibile per il clima fresco, ma anche le vacanze al mare possono andare bene purché non si espongano i neonati alle alte temperature delle ore più calde della giornata e in spiaggia si abbia l’ombrellone e la crema solare. Il mezzo di trasporto con cui raggiungere la meta delle vacanze è indifferente. In macchina il neonato può viaggiare tranquillamente purché la temperatura dell’abitacolo sia giusta. È preferibile viaggiare nelle ore più fresche della giornata e prevedere delle soste ogni due-tre ore di viaggio. Il bambino dovrebbe essere sistemato nell’ovetto o nella navicella, posizionati secondo la normativa, ai sedili dell’auto. Un altro mezzo di trasporto che si può prendere per raggiungere la destinazione delle vacanze è il treno. In questo caso il neonato viaggerà in braccio ai genitori. Eventualmente si può optare anche per l’aereo, soprattutto se è la soluzione più rapida per raggiungere la destinazione delle vacanze. Nelle fasi di decollo e atterraggio, però, per evitare che i cambiamenti di pressione possano causare fastidi e dolore all’orecchio del neonato, è importante farlo ciucciare al seno o il ciuccio. Molti genitori si domandano come tenere idratati i propri figli neonati. In realtà il latte materno o quello artificiale sono già ricchi di acqua e soddisfano tutto il fabbisogno idrico di cui hanno bisogno i neonati. Per questo non serve offrire loro acqua o altri liquidi. Mai esporre il bambino direttamente ai raggi solari per evitare scottature e eritemi. Eventualmente si può applicare della crema solare con filtro UV. Per quanto riguarda i condizionatori, invece, è possibile utilizzarli in vacanza con dei neonati. L’importante è non indirizzare il flusso d’aria sul bambino, non scendere sotto i 22-23 gradi e pulire i filtri prima dell’utilizzo dopo una lunga pausa. L’abbigliamento per i bambini dipende dalla località delle vacanze. Se è in un luogo caldo, meglio scegliere indumenti chiari, in materiali traspiranti come ad esempio cotone o altre fibre naturali. Indispensabile poi un cappellino. Per le serate più fresche, invece, mettere in valigia una copertina e una giacchetta di cotone. Sono tante le attività che si possono svolgere con i neonati in vacanza: passeggiate all’aria aperta con la fascia, letture ad alta voce, massaggi, tummy time e molto altro. Per i primi mesi di vita si sconsiglia invece il bagno in mare o in piscina sia per la temperatura che per la possibile contaminazione dell’acqua. Contro le punture di insetto è giusto porre le zanzariere su culle, carrozzine e finestre. Evitare gli spray repellenti direttamente sulla pelle ma preferire i cerotti alla citronella da posizionare vicino al bambino. Per quanto riguarda il piccolo kit di pronto soccorso da portare con se durante le proprie vacanze con figli neonati, mai dimenticare la soluzione fisiologica per i lavaggi nasali, le creme contro gli arrossamenti della pelle e gli integratori di Vitamina D. In ogni caso, per qualsiasi criticità, sarà bene rivolgersi al pediatra che consiglierà su ciò che è meglio fare ed eventuali farmaci da somministrare ai neonati. Se si hanno altri bambini (a prescindere dall’età), è necessario prendersi cura anche di loro e non solo del neonato, con attività che possano piacere a tutti. L’obiettivo delle vacanze in famiglia è far divertire e rilassare tutti. La presenza di un neonato non deve stravolgere troppo la quotidianità ma rendere ancora più bello e perfetto il quadro di famiglia.

Ecco, con questi 10 semplici consigli partire per le vacanze con i neonati diventerà piacevole, dolce e meno stressante.