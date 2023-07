Natalia Paragoni, gli scatti nudo integrali dividono i social: “Pessimo gusto, potevi evitare”

Natalia Paragoni ha pubblicato uno scatto sui social, completamente nuda, che ha scatenato reazioni opposte da parte dei suoi followers.

Nei giorni scorsi, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, hanno annunciato la nascita della loro prima figlia: si chiama Ginevra. Nel corso dei mesi, l’ex di Uomini e Donne ha raccontato, tra paure e speranze, la sua gravidanza giorno per giorno, parlando e confrontandosi con i suoi tantissimi fan. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti nel 2019 negli studi del programma cult di Canale 5, ideato e condotto da oltre vent’anni da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Come molti telespettatori ricorderanno, Natalia si presentò in veste di corteggiatrice dell’altro tronista che allora sedeva accanto al suo futuro compagno, Ivan Gonzalez.

Ma tra Natalia e Andrea scattò subito una scintilla e i due iniziarono ad approfondire la loro conoscenza, fino alla scelta finale e all’addio al programma insieme. I due, una delle coppie più amate ed affiatate dello showbiz nostrano, hanno superato anche momenti complicati, ma oggi la loro relazione va a gonfie vele. Nel corso di questi giorni, Natalia Paragoni ha parlato della nascita di Ginevra: “Le domande più frequenti che mi faccio sono: Sono in grado? Potrò farcela? Sono un po’ assente, ma il momento che sto passando è una delle cose più belle della mia vita, ma anche la più difficile. Mi stanno travolgendo 473763 emozioni e pensieri, negativi e positivi. Piango sempre, come non mai”.

Gli scatti di Natalia Paragoni

Nelle scorse ore, Natalia Paragoni ha acceso una forte discussione sui social a causa di alcuni scatti pubblicati su Instagram. L’ex star di Uomini e Donne ha postato alcune foto, totalmente nuda, risalenti a qualche settimana fa, quando era ancora in gravidanza. Paragoni ha scritto: “Bye bye pancia”, un ricordo dunque, che però ha diviso e non poco i suoi followers.

In molti hanno applaudito alla scelta di Paragoni di celebrare la bellezza di un momento così importante per lei, mentre altri hanno invece puntato il dito contro l’influencer. Molti followers non hanno gradito questo nudo e ci chi ha scritto: “[…] Perché mostrare una foto nuda del tutto solo per far notare il pancione?”, mentre un altro utente: “[…] Lo trovo di pessimo gusto, va bene tutto ma qui stiamo perdendo ogni forma di rispetto”.

Altri invece invitano Natalia Paragoni a spiegare questa foto: “Questa foto non ha alcun senso”, oppure: “Io ste foto completamente nuda le avrei evitare proprio”.