Gli alberi di Natale dei vip: Chiara Ferragni, Ilary Blasi, Melissa Satta e molti altri!

Il Natale è alle porte e i nostri vipponi lo sanno molto bene. Scopriamo insieme come hanno addobbato i loro alberi di Natale

“It’s time!” urla Mariah Carey nel suo video che ha fatto uscire il primo novembre. Come ogni anno, la cantante annuncia l’inizio del Natale e quest’anno l’ha fatto con una clip che la mostrava congelata dentro un parallelepipedo di ghiaccio.

E’ arrivato il Natale, anzi, ormai è alle porte. A breve festeggeremo, scarteremo tanti regali e, soprattutto, mangeremo fino a scoppiare.

Anche i nostri vip celebreranno le feste e, per l’occasione, in molti hanno mostrato come hanno addobbato il loro albero di Natale.

Scegliamo insieme chi ha fatto l’albero più bello

Chiara Ferragni, Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi: molti vip mostrano il loro albero di Natale!

Divertiamoci insieme. Si sa che i social sono fatti anche per dare delle opinioni e noi oggi ci divertiremo proprio nel dare il voto agli alberi di Natale fatti dai nostri amati vipponi.

Io darò le miei opinioni, ma la scelta vincente sarà solo la tua. Entriamo nelle case vip e divertiamoci insieme!

1) Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, con la fine dell’anno, ha deciso di trasferirsi con la sua famiglia in una nuova casa in Piazza Duomo a Milano.

Potevano rimanere umile con una così grande occasione?

Ovviamente no! L’influencer per questo Natale ha optato per degli addobbi dell’albero sui colori dell’oro e del rosso. A rendere ancora più sfarzoso l’abete, una armata di schiaccianoci attorno all’albero.

C’è quasi da avere paura a toccare le foglie. Non sarà mica che uno dei soldatini ti morderà una mano?

Bello pieno, chissà se anche nel retro dell’albero, il mio voto è di 9 su 10. Perfetto sotto tutti gli aspetti, come Mary Poppins, ma forse anche un po’ troppo.

2) Melissa Satta

Melissa Satta prepara l’albero di Natele insieme a suo figlio Maddox avuto dal suo passato matrimonio con il calciatore Kevin-Prince Boateng.

Dopo la sua grande intervista a Le Belve, la modella è pronta a festeggiare il Natale. Comodamente vestiti in pigiama, i due hanno fatto l’albero e hanno optato per la fantasia a righe bianca e rossa e tanto oro.

Il mio voto per l’albero è 8. Quando questo viene addobbato in famiglia, tutto il resto non conta.

3) Alessia Marcuzzi

La mitica conduttrice, ora impegnata con il Festival di Sanremo, cerca di aggiungere sempre un po’ di felicità alla sua vita.

Alessia Marcuzzi è una donna acqua e sapone che con la sua semplicità risulta sempre molto femminile e sexy. Ironica e divertente, la conduttrice ha voluto dare questo tocco anche al suo albero di Natale aggiungendo due grandi gnomi natalizi vicino al suo abete.

Le palline e le decorazioni sono sul bianco e il rosso e il mio voto per l’albero è 7 su 10! Forse fin troppo bambinesco.

4) Chiara Biasi

Ammetto di sapere poco della vita lavorativa di Chiara Biasi. So solo che è una influencer ed è amica stretta di Chiara Ferragni.

Ho voluto accendere uno spot su di lei per il suo magnifico albero di Natale. Non è detto che piaccia a tutti, ma è sicuramente contro le usuali tradizioni.

Gli addobbi sono in stile hippie e i colori sgargianti vanno un poco in contrasto con le tonalità solitamente utilizzate a Natale.

Ha cercato di uscire dagli schemi rendendo l’albero di Natale un addobbo per tutti i giorni.

Il mio voto è 6, appena sufficiente. Va bene essere bastiancontrati, ma forse è più simile all’albero del Mondo di Patty.

5) Ilary Blasi

Ultima, ma non per importanza, Ilary Blasi. (Lo so, manca la famiglia Rodriguez, ma loro passeranno un Natale molto diverso dal solito).

La donna è appena tornata da una vacanza con il suo amato e nuovo fidanzato Bastian Muller.

Appena tornata casa, ecco che la conduttrice fa un bello scatto al suo albero di Natale total white. Sicuramente lucente e diverso, non è il mio stile di albero.

Apprezzo l’impegno e perciò dò un 7 per l’attenzione al particolare con cui è stato realizzato