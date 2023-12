Cecilia Rodriguez passerà un Natale totalmente diverso: “Qualcuno ha litigato con un componente della famiglia”

Cecilia Rodriguez, modella e conduttrice, svela un dettaglio totalmente nuovo sul suo Natale. Quest’anno sarà diverso dal solito…

Cecilia Rodriguez passa le sue giornate tra il suo amore Ignazio Moser ed il suo lavoro. Tra un impegno e l’altro, però, non si scorda mai della sua famiglia con cui adora passare il tempo.

La sorella di Belen ha vissuto un anno ricco di novità e ha ottenuto grandi soddisfazioni a livello lavorativo. Con l’arrivo di dicembre ha preparato il suo albero di Natale in compagnia del suo fidanzato e hanno deciso di posizionarlo nel centro del loro salotto.

Questo non sarà un Natale come tutti gli altri… Ecco quello che ha rivelato la modella in merito all’organizzazione delle feste che stanno per arrivare

Natale atipico per Cecilia Rodriguez: è tutto diverso!

Cecilia Rodriguez ama aggiornare i suoi fan tramite i suoi profili social ed è proprio attraverso Instagram che la modella rivela un nuovo aspetto del suo Natale.

La sorella di Belen si trova fuori casa, a fare una passeggiata con i suoi cuccioli. Per prima cosa lancia un messaggio ai suoi followers: “Copritevi se non vi volete ammalare per godervi al massimo queste vacanze di Natale“.

A proposito di feste, cosa farà Cecilia per questo Natale in arrivo?

La modella argentina tornerà con tutta la sua famiglia nella loro terra natia.

“Sono molto contenta, perché è da un po’ di tempo che non faccio in Natale a casa, quindi sono molto contenta!“: esclama felice la bella Rodriguez.

La modella sentiva proprio la nostalgia dei vecchi Natali, quelli passati tutti insieme nella solita casa in Argentina con le loro tradizioni.

Per lei sarà come tornare bambina e per questo ne è entusiasta!

Cecilia, poi, se la ride sotto i baffi. In Argentina è caldo a dicembre, ma sua mamma ha comunque deciso di fara l’albero con la neve sopra.

“Da noi c’è un caldo pazzesco“: commenta la Rodriguez super divertita, mentre Belen riceve il colpo basso dall’ex.

Già il Natale in Argentina è diverso dal solito, in più questa sarà una festa davvero particolare per la modella.

“Più andiamo avanti con il tempo e più sarà dura” confessa Cecilia un po’ dispiaciuta.

Per la modella, ogni anno, questa festa diventa sempre più nostalgica, perché “capita spesso che ‘qualcuno ha litigato con un componente della famiglia‘ oppure che venga a mancare qualcuno”.

Dopo aver fatto questa riflessione, Cecilia torna serena. In fin dei conti, per lei l’importante è “restare insieme sempre“.

Io sono già certa di una cosa: invidierò tantissimo il suo Natale al caldo!