Natale bollente per le nostre vippone: tutte in intimo sotto l’albero

Super sexy e femminile, sembra che dalle nostra amate influencer il freddo non sia ancora arrivato. Si preannuncia un Natale molto più che bollente .

Il Natale è vicino e subito dopo è Capodanno . Le nostre vippone ci mostrano alcuni regali che potresti fare per questo Natale. Ad esempio, un bel completino intimo da sfoggiare poi per celebrare la fine dell’anno.

Varie marche di biancheria intima, per queste feste, hanno lanciato una sfida alle nostre vippone. Ad ognuna di queste, ha donato uno o più completini di intimo da mostrare in un video su Instagram.

Si sa che le donne italiane sono tra le donne, se non le più, belle del mondo. Del resto, noi sappiamo proprio come stuzzicare l’appetito altrui e sappiamo bene quali sono le nostra armi vincenti.

Le feste sono dietro l’angolo ed è quasi tempo di festeggiare. I regali sono già stati fatti quasi tutti, ora è tempo di incartarli e metterli sotto l’albero di Natale. Le nostre vippone, invece, preferiscono mettersi in intimo per addobbare l’albero. Ecco chi ha partecipato a questa campagna

Una tra le prime che ha pubblicato questo post bollente è Elisabetta Canalis. Avvenente e ammaliante, la donna indossa un body rosso tutto fatto in pizzo.

Il seno è nascosto da un velo che crea un gioco intrigante di vedo non vedo.

Anche Belen Rodriguez non manca all’appello. Era da un po’ che la conduttrice non si mostrava in intimo sui social e i suoi fan sono rimasti molto sorpresi dagli scatti pubblicati.

In completo nero o rosso, Belen fa sempre la sua bellissima figura. Con la luce soffusa e il viso nascosto dalle mani in movimento, la bella Rodriguez si conferma ancora splendida.

Più semplice, invece, Alice Campello che mostra il suo abbinamento intimo in modo più “raffinato”. Invece di mostrarsi senza veli, la modella preferisce stuzzicare maggiormente la fantasia indossando una camicia a quadri di Natale oversize che lascia intravedere il reggiseno.

Dalla coscia lunga e molto sgambata, anche Giulia De Lellis ha mostrato il suo intimo sotto l’albero di Natale dopo il suo look total black che ha fatto innamorare tutti.

L’influencer ha optato per un due pezzi: un balconcino push up e una mutanda sgambata entrambe rosso e nere.

Un Natale diverso, invece, per Diletta Leotta. Questo sarà il primo Natale da mamma per la giovane conduttrice. Infatti, ad agosto è nata la piccola Aria.

Diletta ha optato per un look più sobrio ed i suoi scatti sotto l’albero la mostrano in boxer e maglietta bianca oversize. Quest’anno la Leotta ha preferito coprirsi piuttosto che mostrarsi.