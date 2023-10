Giulia De Lellis: total black mannish sofisticato, il tocco sensuale? L’ heart bralette

Giulia De Lellis: la nota influencer sfoggia un total black mannish sofisticato, quale il tocco sensuale? L’heart bralette – la FOTO è virale.

Giulia De Lellis è uno dei personaggi più in vista del mondo dello spettacolo e ovviamente del web: deve il suo esordio sui social e la sua notorietà al celebre programma di Canale Cinque, Uomini e Donne dove a conosciuto l’ex compagno Andrea Damante. Influencer, scrittrice, conduttrice: questo è molto ancora. Ma andiamo per gradi.

All’interno della trasmissione emerge tutto il suo essere romano: una ragazza dal carattere apparentemente forte, ma che nasconde tante insicurezze dovute all’età. Giulia è giovane, molto bella e ha voglia di farsi conoscere e soprattutto di farsi strada: ama la moda, il beauty e tutto ciò che riguarda il fashion.

Giulia De Lellis, heart bralette per i 20 anni di Tezenis

Nata e cresciuta a Pomezia, come accennato in precedenza, si fa conoscere grazie al programma di Maria De Filippi: una volta uscita dalla trasmissione spopola sui social ottenendo nel giro di brevissimo tempo un riscontro davvero pazzesco da parte dei fan. È una ragazza come tutte le altre e sul web non nasconde quelle che sono le sue fragilità e le sue insicurezze e ovviamente la sua continua lotta contro i brufoli.

Giulia, infatti, non si maschera mai e si mostra per quello che è: non teme il giudizio altrui e dice sempre la verità anche a costo di risultare scomoda. Proprio per questo suo carattere tutto pepe, si fa strada velocemente in televisione e sul web. Le si aprono innumerevoli porte e diventa non solo la testimonial del noto marchio Tezenis, ma nell’aprile 2023 lancia Audrer la sua linea di prodotti beauty e skin care.

Ma ritornando a Tezenis, proprio in occasione del 20º anniversario del noto brand di intimo, Giulia de Lellis ha festeggiato indossando un outfit molto provocante e che ha diviso l’opinione pubblica: al di sotto di una giacca nera oversize, ha scelto una bralette molto stringata a forma di cuore. Un vedo vedo non vedo che esalta tutte le sue curve a dir poco mozzafiato.

Negli scatti la nota influencer sembra essere particolarmente proprio agio con questa scelta: sensuale e assolutamente non volgare, l’imprenditrice ha optato per un total black ideale per i festeggiamenti del brand. Nonostante la bratte non abbia lasciato molto spazio all’immaginazione, Giulia ha fatto decisamente sognare i suoi follower.