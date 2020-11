A Natale si fa shopping online: 7 idee su Farfetch

Se c’è un sito che fa impazzire tutte le fashion victim è sicuramente Farfetch.

Fondata nel 2007 dall’imprenditore portoghese José Neves, è una delle piattaforme online più famose quando si parla di vendita al dettaglio di capi e accessori di lusso. Farfetch, infatti, vende prodotti di oltre 700 boutique e marchi provenienti da tutto il mondo.

L’ecommerce, con sede a Londra, ha diverse filiali sparse per il mondo: da Porto a New York, da Tokyo a Dubai. Ovviamente, spedisce anche in Italia ed è disponibile una versione italiana del sito.

Quindi, se non sapete cosa farvi regalare quest’anno per Natale, o più semplicemente avete voglia di farvi un auto regalo, armatevi di carta e penna, perché vi consigliamo 7 articoli che non potete assolutamente lasciarvi scappare sul sito di Farfetch:

Maglione colorato di Ralph Lauren

Quest’estate siamo letteralmente impazziti per la camicia color block di Ralph Lauren, indossata anche da Chiara Ferragni. Il brand, per la nuova collezione, continua a puntare sui colori, proponendo maglioni sempre color block o tinta unità e dalle tonalità pastello.

Il maglione del brand americano sono perfetti per tutte coloro che non vogliono rinunciare ai colori accesi anche durante i mesi più freddi.

Borsa Mulberry, perfetta per il lavoro e il tempo libero

Mulberry ha appena rilanciato sul mercato la sua borsa Alexa. Diventata una vera e propria it bag, dal suo lancio nel 2010 la borsa creata in omagio alla redattrice di British Vogue, Alexa Chang, è stata sicuramente tra le borse più desiderate dalle donne di tutto il mondo.

Su Farfetch è disponibili in diverse varianti, dalla versione “big” a quella “mini”, colorata o nei classici ed intramontabili nero, beige e marrone. Perfetta come borsa da tutti i giorni e comoda e pratica anche per il lavoro, la Mulberry è una borsa che arriva dritta al cuore.

Le tabi, le iconiche scarpe di Maison Margiela in vendita su Farfetch

Sì, forse le tabi di Maison Margiela non sono adatte a tutte o da mettere tutti i giorni, ma proprio per questo potrebbero essere le scarpe perfette da ricevere a Natale.

Sono particolari, eleganti, comode e soprattutto versatili. Inoltre, l’inconfondibile taglio tabi, che si ispira alle tradizionali calze giapponesi è ormai un “marchio di fabbrica” della Maison, che lo ha portato nelle sue sfilate fin dal 1989.

Su Farfetch è disponibile anche il nuovo modello loffers, decisamente audace e che renderà il vostro outfit immediatamente cool e super riconoscibile.

La camicia con colletto maxi di Ganni, per seguire il trend di stagione

Il maxi colletto è senza dubbio uno dei trend di stagione più apprezzati del 2020, e probabilmente continuerà ad essere adorato anche nel 2021.

Proprio per questo sotto l’albero non dovrebbe mancare una camicia con colletto importante, magari di Ganni, tra i brand più amati del momento.

Su Farfetch sono disponibili tantissime opzioni di camicie col colletto, dalle più sobrie alle più stravaganti, in colori classici, come l’azzurro, e con fantasie più particolari.

Una calda sciarpa di Off White

D’inverno nel vostro outfit non può assolutamente mancare una sciarpa. Negli ultimi anni, poi, è tornata prepotente la “logo mania”. Proprio per questo, su Farfetch, potrebbe cadervi l’occhio sulle sciarpe di Off White.

Il brand americano fondato dallo stilista Virgil Abloh nel 2012 propone sciarpe dal design e dai colori classici, con scritta “Off White” importante e che non passa di certo inosservata.

I jeans tie dye di Fenty, il brand di Rihanna in vendita su Farfetch

Rihanna è la prima donna di colore al timone di una grande casa di moda. Dopo aver fatto sognare le sue fan, e non solo, con la sua linea di cosmetici “Fenty Beauty”, Riri ha lanciato la sua linea di abbigliamento, ovviamente disponibile su Farfetch.

Tra i tanti capi presenti sull’ecommerce è impossibile non innamorarsi dei jeans tie dye, un altro grande ritorno degli anni ’90 e indiscusso must del 2020.

Le mini bag di Jaquemus spopolano su Farfetch

Le vere it girl sono impazzite per le mini bag del brand francese Jaquemus. Così piccolo da non starci nemmeno il cellulare, eppure così tanto desiderate.

Su Farfetch le Chiquito, questo il nomigliono dato alle borse, sono disponibili in tantissime varianti, anche in versione marsupio. Che sia in pelle, scamosciata o dai colori tutt’altro che sobri, questo Natale una piccola borsa Jaquemus potrebbe essere tua.