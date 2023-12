Make up Vigilia di Natale 2023: scopri gli abbinamenti più belli e copiati di tutti

Il Natale è molto più che vicino. Domani è il giorno della Vigilia ed è tempo di mettersi in tiro a partire dal make up. Ecco quali sono i trucchi più copiati e belli di tutti

Ci siamo, anche questo Natale è in dirittura d’arrivo. Il menù del cenone della Vigilia è stato già deciso da tempo, i regali sono già tutti incartati sotto l’albero, adesso è solo il momento di scegliere cosa indossare per queste feste e, soprattutto, come truccarsi.

Se vuoi rimanere più sul semplice con l’abbigliamento, osa tutto con il make up. Ecco quali sono quelli più copiati e belli di tutti per questo Natale 2023

I make up più copiati e brillanti per questo Natale 2023

E’ finalmente arrivato il Natale ed il meritato riposo. Se stai cercando qualche idea di make up, sappi che la moda per questa Vigilia impone più coraggio rispetto ai colori solitamente utilizzati.

Bisogna ispirarsi alle ghirlande e alle decorazioni natalizie.

In più, non bisogna perdersi un tocco di luce per aumentare la giocosità del nostra make up. Brilliamo insieme in attesa dell’apertura dei regali!

1) Verde e oro

Solitamente siamo abiutati a vedere l’abbinamento rosso e oro per Natale, come ha fatto anche Giulia Salemi in vista delle feste.

In questo 2023, invece, prova ad utilizzare il verde al posto del rosso.

Questa tinta utilizzala o come rossetto o come eyeliner. L’oro, invece, applicalo andando ad illuminare lo sguardo. E’ un abbinamento diverso, ma sicuramente vincente.

2) Make up occhi colori sul bronzo

Il bronzo è il perfetto mix tra arancione e marrone. Questa tinta unisce un tocco romantico al tuo look, ma anche super originale.

Mette in risalto le sfumature dell’iride avvolgendo l’occhio in un colore semi-nude. Applica l’ombretto bronzo sulla palpebra mobile e non dimenticare anche i glitter.

3) Ombretti metallizzati

Penserai che l’ombretto metalizzato sia già stato visto e rivisto, ma non in questa versione. Abbina la nuance oro con l’argento e vedrai come lascerai tutti di stucco.

Sicuramente ti farai notare e i tuoi occhi saranno super preziosi. Inoltre, con le lucine di Natale, questi ombretti metallizzati brilleranno ancora di più!

4) Make up strass

La parte che ami di più del Natale sono le luci per tutta la città? Allora perchè non rendere splendente anche il tuo sguardo? Utilizza degli strass applicandoli casualmente sul viso, così da andare a punteggiare la tua pelle come un cielo di stelle.

Il tuo incarnato risulterà perfetto!

5) Oro e nero

Non solo colori brillanti per Natale, osa con un po’ di buio. Se applicherai dell’ombretto nero sulle palpebre attorno ad una pennellata d’oro, il risultato che otterrai sarà tridimensionale ed il tuo sguardo sembrerà più aperto.