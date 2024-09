Come nascondere le chat di Facebook: il trucco per le conversazioni su Messenger

Grazie ad alcune funzionalità, è possibile nascondere le chat di Facebook da occhi indiscreti. Una scelta per tutelare la propria privacy.

Nell’era digitale, siamo abituati sempre di più a condividere parti della nostra vita online senza preoccuparci troppo delle conseguenze. La privacy è una questione tanto dibattuta quanto importante e andrebbe tenuta in considerazione maggiormente. Su social come Facebook, oltre a poter postare pubblicamente condividendo – con i nostri amici o con tutti gli utenti della piattaforma – i nostri pensieri, foto, video e quant’altro, è anche possibile scambiarsi dei messaggi privati.

Le chat di Facebook passano – ormai da qualche anno – attraverso Messenger. Se desideri mantenere il più possibile riservate le tue conversazioni, proteggendole da sguardi indiscreti, sappi che è possibile farlo. Scopriamo come nascondere le chat di Facebook o, meglio, le conversazioni su Messenger.

Conversazioni segrete su Messenger: come funziona la chat segreta

Se sei una persona che sta molto attenta alla propria privacy e alla sicurezza del proprio account, sappi che – grazie alla crittografia end-to-end – è possibile nascondere le chat di Facebook – ovvero, le conversazioni su Messenger – semplicemente attivando la funzionalità che autodistruggerà i messaggi in questione.

Come detto, Messenger è l’app di messaggistica istantanea che permette di chattare con gli amici di Facebook (esistono anche app per allenarsi). Le conversazioni segrete sono quelle conversazioni che, protette dalla crittografia end-to-end, hanno la possibilità di essere cancellate automaticamente dopo un po’, grazie a un timer. Grazie a questa funzionalità, i messaggi hanno, quindi, un ulteriore livello di sicurezza e nessun altro può vedere cosa viene inviato.

Questa funzionalità può essere attivata cliccando sul nome della persona con cui si desidera parlare, sulla “i” in alto a destra e su “Messaggi temporanei”. Qui si può scegliere tra “No” e “24 ore” per chiedere la cancellazione dei messaggi dopo un giorno o meno. Attenzione: se qualcuno fa uno screenshot o avvia una registrazione della conversazione, viene inviata una notifica.

Come nascondere le chat di Facebook: Messenger visibile solo a te

C’è, poi, un altro metodo per nascondere le chat di Facebook, ovvero archiviare le conversazioni di Messenger che saranno, quindi, spostate da un’altra parte e non compariranno nella schermata principale dell’app. Come archiviare una conversazione, quindi?

Basterà tenere premuto sulla conversazione che ti interessa e cliccare “Archivia”. Infine, sempre su Messenger, clicca sulle tre lineette in alto a sinistra e poi su “Archivio”: qui troverai le chat archiviate in precedenza.