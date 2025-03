A tutte è capitato, prima o poi, di arrivare a fine giornata con il mascara sbavato o che non dura come si vorrebbe. Si tratta di un problema comune, che è causato da diversi fattori che possono compromettere la durata del cosmetico. Se ti sei mai domandata perché il trucco sugli occhi non resta intatto fino a sera, sappi che sei nel posto giusto!

Scopriamo i motivi scioccanti per cui il tuo mascara non dura mai abbastanza. Puoi, infatti, risolvere il problema, così da avere uno sguardo perfetto tutto il giorno.

I motivi per cui il mascara non dura

La durata ideale del mascara dipende da diversi fattori, ma spesso le ragioni sono legate a degli errori che commettiamo senza accorgercene. Ecco alcuni dei motivi per cui il mascara potrebbe non durare a lungo.

Mascara non a lunga durata e non waterproof : occorre scegliere un mascara dalla formula giusta che sia, quindi, a lunga durata e waterproof. I mascara normali, infatti, possono sbavare facilmente. I waterproof sono progettati per restare intatti anche in condizioni difficili.

: occorre scegliere un mascara dalla formula giusta che sia, quindi, a lunga durata e waterproof. I mascara normali, infatti, possono sbavare facilmente. I waterproof sono progettati per restare intatti anche in condizioni difficili. Ciglia non pulite : è importante che le ciglia siano pulite e prive di residui di trucco , affinché il mascara duri abbastanza. Il mascara potrebbe non aderire bene, se sono stati applicati altri prodotti.

: è importante che le ciglia siano pulite e , affinché il mascara duri abbastanza. Il mascara potrebbe non aderire bene, se sono stati applicati altri prodotti. Usare il mascara scaduto : i mascara hanno una durata limitata, motivo per cui è bene fare attenzione alla data di scadenza del cosmetico prima di applicarlo. Un mascara troppo vecchio tende a non aderire correttamente. La scadenza, generalmente, varia dai 6 mesi fino ai 24 mesi dopo l’apertura.

: i mascara hanno una durata limitata, motivo per cui è bene fare attenzione alla prima di applicarlo. Un mascara troppo vecchio tende a non aderire correttamente. La scadenza, generalmente, varia dai 6 mesi fino ai 24 mesi dopo l’apertura. Contatto con l’aria : a rovinare il mascara è anche il contatto con l’aria. Per questa ragione, infatti, questo cosmetico tende a seccarsi, creando dei grumi antiestetici sulle ciglia. È importante, quindi, che il mascara venga conservato nel modo corretto. A questo proposito, è possibile ridare vita al mascara secco con poche gocce di soluzione salina da agitare al suo interno.

: a rovinare il mascara è anche il contatto con l’aria. Per questa ragione, infatti, questo cosmetico tende a seccarsi, creando dei grumi antiestetici sulle ciglia. È importante, quindi, che il mascara venga conservato nel modo corretto. A questo proposito, è possibile ridare vita al con poche gocce di soluzione salina da agitare al suo interno. Mascara non di qualità: ovviamente, è anche importante la qualità del mascara che utilizziamo. In vendita, esistono mascara di ottimi brand, che sono progettati per durare più a lungo possibile.

Ricorda che, seguendo questi consigli, riuscirai a far durare il tuo mascara certamente più a lungo! Basta davvero poco per riuscire a ottenere ottimi risultati e uno sguardo profondo e intenso. Scopri anche come mettere il mascara e i migliori prodotti per ciglia stupende, ovviamente sempre parlando di mascara e make-up.