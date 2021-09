In occasione dell’evento veneziano Alta Moda Dolce&Gabbana, la diva italiana per eccellenza Monica Bellucci ha sfoggiato un look total black e super raffinato, dandoci così l’ispirazione per perfetti look formali! Ecco il tailleur di Monica Bellucci.

Il tailleur di Monica Bellucci a Venezia

L’attrice è una delle più fedeli testimonial Dolce&Gabbana ormai da anni e anche in questa occasione non ha tradito il suo brand preferito, che ha scelto Venezia come location delle proprie sfilate di Alta Moda e Alta Gioielleria. È arrivata in piazza San Marco indossando un tailleur nero con pantalone a vita alta e giacca due bottoni con spalline rigide. Il tocco più sensuale era un corpetto in pizzo e tulle nero, abbinato agli orecchini pendenti firmati Cartier. Se anche voi siete in cerca di ispirazione per un look elegante, Zara è il brand che fa per voi: i tailleur low cost di quest’anno sono in colori brillanti come il fucsia, il verde lime o il blu elettrico. Ispirati ai completi psichedelici firmati Balenciaga o Balmain!

Tailleur: l’outfit comodo ed elegante per l’ufficio e per la sera

Un look perfetto da cui prendere ispirazione per il rientro in ufficio, quello di Monica Bellucci. Il tailleur è infatti l’outfit che sa meglio coniugare eleganza e comodità. Due elementi da non sottovalutare non solo in ufficio, ma anche a un evento formale di sera, quando il completo giacca e pantaloni può essere corredato da calzature e accessori gioiello.

I gioielli di Alta Gioielleria Dolce&Gabbana, invece, nel frattempo sono esposti nelle sale di Palazzo Ducale. Prima di lanciarsi in un lungo weekend di sfilate, alle quali hanno fatto la loro comparsa più di 100 look di alta classe, Stefano Dolce e Domenico Gabbana hanno presentato anche la nuova linea per per la casa del brand, presso la Scuola Grande della Misericordia.