Chi non ricorda la celebre scena del bagno di Anita Ekberg nella Fontana di Trevi nel film La Dolce Vita? Oggi la diva rivive nel corpo e nel look mozzafiato di Monica Bellucci, che la interpreta in The Girl in the Fountain per la regia di Antongiulio Panizzi. L’attrice sfoggia capelli lontani anni luce dai suoi colori naturali, con un biondo e una chioma così morbidi e sensuali da far impazzire al primo colpo. Il segreto? Scopriamolo insieme…

Monica Bellucci come Anita Ekberg: il look da copiare

Monica Bellucci mora? Solo un ricordo, almeno nel docufilm The Girl in the Fountain in cui veste i panni di Anita Ekberg sul set diretto dal regista Antongiulio Panizzi. L’attrice ha pubblicato su Instagram gli scatti che la ritraggono biondissima, e assolutamente divina nonostante il drastico cambio di look!

Una tendenza capelli da non perdere per finire il 2021 nel segno di un sonoro “wow”! Per l’occasione, la Bellucci sfoggia un look morbido e una chioma bionda, voluminosa e mossa in un effetto ondulato che ci fa impazzire. A incorniciare la potenza di questo nuovo blonde hair à la Ekberg ci pensa un make-up nude, naturale e ultra delicato, vero segreto per un tocco che impreziosisca ed esalti senza appesantire il risultato finale.

Il top del top? L’abito nero con scollatura profonda e spalle nude a regalare una carezza di sensualità all’immaginazione. Semplicemente perfetto per lasciare il segno.