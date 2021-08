La moda unisex è sempre più diffusa e rispecchia un cambiamento sociale e culturale che passa anche per il look. La maggiore libertà di esprimersi anche attraverso gli abiti, ha portato alla creazione di capi sempre più interessanti, da abbinare in maniera originale.

Infatti, si possono mescolare capi ampi e agender ad altri più definiti e “riconoscibili”, creando outfit davvero originali e molto personali, che esprimono in maniera genuina chi siamo.

Per farlo, abbiamo selezionato il meglio dell’unisex (anche in saldo), dai bermuda ai blazer, da acquistare subito su Asos.

Foto Asos

Questa t-shirt è decisamente iconica: George Michael la indossò per il video degli Wham Wake me up before you go-go con la scritta Choose Life e da quel momento le magliette con slogan di Katharine Hamnett sono diventate il perfetto esempio di moda e attivismo. L’acquisto della versione aggiornata con Choose Love, infatti, aiuta i rifugiati.

Foto Asos

Jeans unisex? Perché no: su Asos è disponibile il marchio Collusion, specializzato in questo tipo di capi e propone anche denim studiato per calzare alla perfezione su tutte le forme.

Foto Asos

Creata da Asos in collaborazione con SOKO Kenya, questa felpa è un modello classico dalla vestibilità morbida ma dalla fantasia coloratissima e originale.

Foto Asos

Questi pantaloncini Adidas sono stati realizzati per il LGBT+ Pride month in collaborazione con Stonewall: ambi e morbidi, hanno una fantasia colorata che ricorda i primi anni ’90 assolutamente di tendenza.

Foto Asos

Il blazer oversize detterà legge anche il prossimo autunno, quindi tanto vale ispirarsi agli anni ’80 e scegliere forme maxi, che stanno bene a tutti: questa giacca di Reclaimed Vintage è perfetta per il guardaroba condiviso con il proprio fidanzato.

Foto Asos

Il bello delle camiciole stile surf e stile bowling a maniche corte, è che non hanno genere: portate morbide sono perfette su uomini e donne indistintamente. Questa di Collusion, con fantasia super estiva, è perfetta con i bermuda, sia da portare morbida fuori che infilata in quelli a vita altissima.