Harry Styles lancia la sua prima linea di cosmetici e profumi

Dopo Fedez con la sua linea di smalti, ora è il turno di Harry Styles, che presto debutterà nel settore beauty con la sua prima linea di cosmetici e profumi. La voce circola ormai da qualche ora sui social di tutto il mondo, ma bisognerà attendere ancora per avere le prime anticipazioni. Le aspettative sono alte e non mancheranno le sorprese, ma i fan si sono già scatenati immaginando i nuovi prodotti di bellezza firmati dal cantautore britannico.

Harry Styles ha registrato il suo marchio di bellezza

La notizia è ormai ufficiale. Stando alle ultime indiscrezioni, Harry Styles avrebbe già registrato il suo marchio di bellezza. Il nome è “Please as holding limited” e il cantautore sarà il direttore insieme alla sua storica personal assistant Emma Spring.

Foto Instagram | @harrystyles

Da stamattina la notizia rimbalza da un sito all’altro, gettando i fan del cantautore in visibilio, che ora attendono con trepidazione le prime immagini della linea. Per il momento, non ci è dato sapere nulla di più, ma è solo questione di tempo prima che vengano svelati altri dettagli e anticipazioni.

Icona del gender fluid

Dopo il gossip sulla storia con Olivia Wilde e gli scatti rubati dal set di “My Policeman”, in cui interpreta la parte di un poliziotto inglese negli anni Cinquanta, Harry Styles continua a far parlare di sé, con un nuovo e inaspettato progetto imprenditoriale. Icona del gender fluid, il cantautore darà vita a una linea inclusiva, dove fragranze e prodotti cosmetici saranno con ogni probabilità unisex, facendo cadere le categorie tradizionali di femminili e maschili.

Foto Instagram | @harrystyles

La rivoluzione della cosmesi

Insomma, pare che anche la cosmesi stia per entrare in un momento rivoluzionario, come dimostra la collezione di smalti lanciata da Fedez e ora la linea di cosmesi e fragranze di Harry Styles, all’insegna di una visione più sfaccettata e inclusiva dei canoni di bellezza, lasciandosi alle spalle gli stereotipi e gli schemi di una cultura polarizzata tra ciò che si addice alle donne e ciò che si addice agli uomini. Le nuove generazioni hanno detto basta per abbracciare una nuova concezione di bellezza, perfettamente esemplificata da Harry Styles.