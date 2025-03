Mirtillo rosso contro la cistite, funziona davvero? Scopri la verità

La cistite è, purtroppo, un disturbo infiammatorio che può colpire causando fastidi e dolori alle vie urinarie. Quando si presentano disturbi del genere, è consigliabile rivolgersi al proprio medico che farà una corretta diagnosi e prescriverà la giusta terapia (molto spesso, si tratta di un antibiotico). Ci sono, però, anche alcuni rimedi naturali che potrebbero essere di aiuto.

C’è chi dice che i mirtilli possano alleviare i sintomi, soprattutto il mirtillo rosso. Ma funziona davvero il mirtillo rosso contro la cistite? Scopri la verità.

Il mirtillo rosso contro la cistite funziona? Le dosi e tutto quello che c’è da sapere

Il mirtillo rosso vanta delle proprietà benefiche contro le infezioni urinarie. Da tempo viene, infatti, utilizzato per trattare e prevenire le infezioni, grazie alla sua capacità di impedire ai batteri di “attaccarsi” alla parete della vescica. Il merito è degli antociani, ovvero dei principi attivi che vantano – per l’appunto – delle proprietà antibatteriche. Ma come assumere il mirtillo rosso con i suoi benefici?

Per quanto riguarda le dosi, se si tratta di succo di mirtillo rosso, potresti consumare circa 200-250 millilitri al giorno. Si tratta di una dose indicata per prevenire le infezioni urinarie e aiutare a diminuire le infiammazioni in caso, per l’appunto, di cistite. Se si parla di integratori, invece, la dose può variare dai 500 ai 1000 mg al giorno. Come detto, però, è consigliabile consultare un medico prima di intraprendere qualunque tipo di trattamento. Fai attenzione alla cistite, per evitare complicazioni.

Mirtillo rosso o nero per la cistite: le controindicazioni

Parlando di cistite e mirtilli, ci si chiede spesso se siano meglio i mirtilli rossi o i mirtilli neri. Sebbene entrambi contengano vitamine e antiossidanti, il mirtillo rosso è più indicato contro le infezioni urinarie. Ma i mirtilli hanno delle controindicazioni? Potrebbero verificarsi dei problemi gastrointestinali, in caso di consumo eccessivo (specialmente, quando si tratta di un succo concentrato). Si parla, quindi, di crampi addominali e diarrea.

Oltre a questo i mirtilli fanno fare pipì, grazie al loro effetto diuretico. Per questo motivo, in caso di insufficienza renale e gravidanza, è bene chiedere il parere del medico. Attenzione anche all’interazione con farmaci, come quelli anticoagulanti. Ad ogni modo, in generale, il mirtillo rosso è benefico e abbastanza sicuro ma, ovviamente – come per qualsiasi rimedio naturale – è necessario usarlo con moderazione. Scopri anche i rimedi naturali contro la cistite durante la gravidanza e di più su cistite e candida.