Candida e cistite, qual è la differenza? Tutto quello che devi sapere a riguardo

Qual è la differenza tra candida e cistite e come riconoscerle? Ecco i sintomi da non sottovalutare!

Due disturbi fastidiosi che talvolta possono causare dolori e disagio, la candida e la cistite purtroppo sono sempre molto comuni tra le donne di età differenti. Qual è la differenza tra la candida e la cistite?

Spesso vengono confuse a causa dei loro sintomi abbastanza simili, ecco quindi le informazioni per distinguerle e soprattutto come fare per rimediare al problema.

La prima cosa da fare, nel caso di dolori e situazioni poco piacevoli a livello del tratto urinario e vaginale, è fondamentale sentire il parere del proprio medico di fiducia. Se hai un ginecologo a cui fare riferimento, puoi sentire direttamente il suo parere.

Cistite o candida, come riconoscerle e cosa sapere a riguardo

Come riconoscere i sintomi della candida e quelli della cistite? Si possono avere insieme le due infezioni? Tutte le informazioni di cui hai bisogno le trovi qui sotto.

Candida

Innanzitutto cerchiamo di capire insieme cosa sia la candida. Si tratta di un’infezione fungina causata appunto dal fungo Candida alicans, situato solitamente nelle mucosi genitali. I sintomi più comuni sono bruciore e prurito, anche perdite dense e cremose, irritazione e arrossamento potrebbero rappresentare un campanello d’allarme.

Per trattare e curare la candida solitamente vengono prescritti dal medico dei farmaci antimicotici e antifungini da applicare sulla zona.

Cistite

Cos’è, invece, la cistite? Si tratta di un’infezione che colpisce le vie urinarie e la mucosa vescicale. Anche quest’infezione provoca sintomi come prurito e bruciore nelle parti intime, ma non solo: la cistite, infatti, si riconosce specialmente a causa della continua necessità di urinare. Le urine risulteranno maleodoranti oltre che torbide.

Per poter curare la cistite è importante lo stile di vita. Una corretta alimentazione, una costante attività fisica e una buona idratazione possono fare la differenza. Gli integratori possono tornare molto utili, nel caso di cistite con sintomi importanti il medico potrebbe prescriverti un antibiotico.

Se ti stai domandando se sia possibile averle insieme sappi che la risposta è sì. Questo, però, non significa che ci sia correlazione tra le due infezioni.

La cistite può abbassare le difese della flora vaginale e di conseguenza potrebbe comparire un’infezione da candida, lo stesso discorso vale per la candida che può abbassare le difese delle vie urinarie e di conseguenza questa condizione potrebbe favorire la comparsa di cistite.

