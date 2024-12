Secondo la scienza la miopia colpirà sempre di più i bambini, cosa sapere a riguardo

La miopia nei bambini è in aumenti, quali sono le cause e i rimedi? Ecco tutto ciò che devi sapere a riguardo!

Uno dei problemi sempre più comuni che sta colpendo bambini e adolescenti è la miopia. Di cosa si tratta esattamente e cosa dicono i recenti studi a riguardo? Secondo le ultime ricerche la miopia è in aumento, non solo nei bambini e negli adolescenti ma anche in un continente specifico. A quanto pare entro il 2050 oltre 740 milioni di persone potrebbero soffrire di miopia.

Prima di capire cosa hanno riportato gli studiosi è fondamentale soffermarsi su cosa sia esattamente la miopia. Si tratta di un difetto visivo che provoca una visione non chiara, quindi sfocata, per tutto ciò che si trova a distanza. Di seguito tutte le informazioni riportare sul British Journal of Ophthalmology.

La miopia nei bambini è in aumento, cause e rimedi

Lo studio è stato condotto da Yajun Chen della San Yat-Sen University in Cina, prendendo in esame ben 276 studi che hanno coinvolto più di 5 milioni di persone che rientrano nella fascia di età di un bambino e di un adolescente.

Dal 1990 la miopia è in aumento, tanto da portare gli esperti ad affermare che entro il 2050 aumenterà del 40%. Il target femminile sembrerebbe essere quello più a rischio e il continente in cui la miopia potrebbe colpire maggiormente è l’Asia.

Quali sono le cause della miopia? Secondo gli esperti si tratta di una predisposizione familiare, quindi potrebbe dipendere da cause genetiche. Non è tutto, perché anche gli sforzi prolungati potrebbero causare questo difetto visivo. Ad esempio? La lettura in un luogo non troppo illuminato, trascorrere troppo poco tempo all’aria aperta, l’utilizzo eccessivo di schermi e così via.

Anche il rimanere concentrato su un determinato oggetto per molto tempo potrebbe generare uno sforzo visivo non di poco conto. Per prevenire la miopia, quindi, è importante trascorrere quanto più possibile il tempo all’aria aperta, così da obbligare l’occhio a osservare tutto ciò che si trova anche in lontananza.

Negli ambienti chiusi, infatti, l’occhio viene costretto a osservare oggetti che fondamentalmente si trovano a distanza molto ravvicinata, motivo per cui poi col passare del tempo si sviluppa la miopia.

Quali sono i rimedi per chi già soffre di questo difetto visivo? Per poter vedere meglio sicuramente gli occhiali correttivi o le lenti a contatto sono importantissimi, ecco perché è importante rivolgersi ad un professionista del settore. In alternativa, per correggere la miopia è possibile ricorrere alla chirurgia refrattiva. Quest’opzione viene consigliata a chi soffre gravemente del disturbo visivo.