Minestra maritata, ricetta della zuppa di carne e verdure napoletana

La minestra maritata è la grande protagonista delle tavole in Campania durante le feste di Natale. Provate a prepararla con questa ricetta.

Si tratta di una zuppa di carne e verdure gustosa che si cucina per le occasioni importanti, come il Natale, appunto, e viene servita generalmente nel menu del giorno di Santo Stefano, quindi il 26 di dicembre. La sua particolarità, che poi dà al piatto il suo nome, è il fatto che gli ingredienti, cotti separatamente, si maritano, cioè si sposano nel piatto finale portato in tavola.

Vediamo come realizzare la ricetta della minestra maritata per rinnovare questa tradizione culinaria tipica della cucina campana.

La ricetta della minestra maritata

Non esiste una sola ricetta della minestra maritata perché, come avviene in genere per i piatti regionali, ogni famiglia apporta delle modifiche in base ai gusti personali e alle tradizioni tramandate di generazione in generazione.

Però ciò che non può mancare sono le scarole, la cicoria e la verza, e poi il piedino di maiale e le cotiche oltre alla carne di manzo e la gallina. C’è chi aggiunge anche delle polpettine. Noi vi proponiamo una ricetta della nonna della minestra maritata facile da fare, vediamo come.

Ingredienti

1 kg di carne mista, tra cui manzo, maiale (anche piedino e cotenna), gallina e salsicce

1 kg di verdure miste, tra cui broccoli di Natale, verza, scarola, cicoria e bietola

2 litri di acqua

1 cipolla

2 carote

2 coste di sedano

Sale e pepe

Olio extra vergine di oliva

2 spicchi di aglio

Procedimento

Ecco come preparare la minestra maritata. Prima di tutto sbucciate la cipolla e pelate la carota, lavate il sedano. Prendete una pentola molto ampia, versateci dentro l’acqua, aggiungete la carne, la cipolla, le carote, il sedano, un pizzico di sale e il pepe. Fate bollire e proseguite la cottura a fuoco basso per circa 3 ore, togliendo la schiuma che si forma in superficie. Nel frattempo pulite le verdure, sciacquatele e fatele a pezzi, sbollentatele in acqua salata per pochi minuti separatamente. Prendete poi le verdure e saltatele in padella con olio e aglio, fate insaporire e mettete da parte. Eliminate l’aglio. Quando la carne è cotta prelevatela e tagliatela a pezzetti, mettetela da parte e filtrate il brodo. Rimettetelo sul fuoco, aggiungete la carne e le verdure e servite nei piatti spolverando il tutto con del formaggio grattugiato.

