Milano Pour Bear, ecco dove si trova il negozio dove puoi portare a casa le tue creazioni

Milano Pour Bear, ne hai mai sentito parlare? Corri, è l’ultima tendenza alla quale neanche gli influencer riescono a dire di no!

Non dire che Milano è soltanto caotica, perché dietro una città con mille possibilità lavorative, c’è anche un luogo in cui lo svago, il divertimento e il relax, si possono incontrare alla perfezione. Con Pour Bear ti presentiamo qualcosa che non hai mai sentito nominare, soprattutto se si tratta di un’esperienza innovativa e fuori dal comune! Sei pronto ad immergerti nell’atmosfera unica della metropoli più alla moda degli ultimi anni?

Sono già in tanti quelli che non hanno resistito al fascino di Milano: moderna, tecnologica, e ricca di possibilità. Figuriamoci una volta provato il Pour Bear. Ma cosa significa? Letteralmente la traduzione dall’inglese dice “Milano-versare-orso“, ma cosa intende dire? Ebbene, soltanto la visione di questo negozio unico in pieno centro di Milano, rende giustizia ad una nuova fonte di svago del tutto innovativa. Fidati, non hai mai visto una cosa del genere.

Come se non bastasse sono tantissimi gli influencer che hanno provato la gioia di questa attrazione. Sei di tendenza, o vuoi semplicemente mettere da parte un po’ di stress, e vivere La City?

Milano Pour Bear, non dire di no, provaci almeno una volta!

Quello che non sai e che ti fa morire dalla curiosità è che in questo negozio in pieno centro a Milano, puoi fare più di un’attività. Infatti, non parliamo solo di “orsacchiotti“, ma di qualcosa che rende ancora più speciale la metropoli della moda e del lusso. Quindi, se non stai più nella pelle di provare questa attrazione, non guardare i video dei tik toker ed influencer che ci vanno, ma organizza tu stesso un itinerario, ed in un momento di “svago”, prediligi questo negozio, non il solito aperitivo sui Navigli!

Dal frame del video si può vedere chiaramente la giovanissima tik toker Elena Hazinah intenta a dipingere il suo orsacchiotto, attività che svolge in compagnia di sua sorella. Appunto, Milano Pour Bear è il negozio in pieno centro di Milano, zona Chinatown, in cui è possibile non solo passare un pomeriggio a colorare un orsacchiotto, ma anche a realizzare portachiavi, personalizzare la cover del telefono con charm davvero incredibili; ci sono persino delle coscette di pollo fritte!

Creatività unita a divertimento e svago, chi l’avrebbe mai detto che a Milano si potesse far ciò, non è solo lavoro. La tik toker spiega anche che c’è una tecnica nel colorare in modo “fluo” l’orsetto. Si tratta di un’attività soddisfacente e rilassante. Prima si passa una mano di colore a tinta unita, per poi fare una colata di vernice con le sfumature scelte.

Insomma, impegnarsi in qualcosa di divertente, potrebbe finalmente essere l’attività giusta da fare in compagnia degli amici, quando il cielo si rabbuia. La grigia Milano diventa così originale e colorata!