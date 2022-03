Migliori rasoi da regalare per la Festa del papà

La Festa del papà è un’ottima occasione per un regalo utile da portare sempre con sé, a casa come in viaggio! Ecco la soluzione se siete a caccia del dono perfetto per i vostri genitori: i migliori rasoi per “coccolarli” con una sorpresa perfetta per la beauty routine al maschile!

Migliori rasoi per la Festa del papà: ecco i regali perfetti!

Se siete a caccia del regalo perfetto per la Festa del papà, niente di meglio di un ottimo rasoio! Quante volte abbiamo sbirciato, da bambini, quando i nostri genitori si dedicavano alla cura della barba e del viso? Ecco i migliori rasoi per unire una perfetta rasatura e la giusta attenzione per il benessere della pelle!

Braun Series 9 Pro, potenza e delicatezza in un solo rasoio

Foto Braun

Rasatura, regolazione e rifinitura in un solo rasoio con il Braun Series 9 Pro, il più efficiente della linea di prodotti proposti dall’azienda! Con questo regalo la bella figura è assicurata, forte di una combinazione di dettagli che fanno la differenza nel settore. Lame sincronizzate, tecnologia Sonica e adattamento perfetto ai contorni del viso rendono questo rasoio ideale per radere a fondo la barba di 1, 3 o anche 7 giorni, nella massima delicatezza! Se volete stupire ancora di più il vostro papà, abbinare una PowerCase, la prima custodia di ricarica per rasoi al mondo perfetta da portare in viaggio.

Panasonic LV67, il top della rasatura con lame mai viste

Foto Amazon

Il Panasonic LV67 Wet&Dry è uno dei rasoi migliori e tra i più reattivi! Riesce a prendersi cura anche delle barbe più complicate e folte grazie a una combinazione di lame super affilate, un motore potente e sensori di alta precisione. Pelle liscia e trattamento ultra delicato sono i due cardini di questo grandioso alleato di ogni uomo, perfetto per ogni papà! La sua testina Multi-Flex si muove in 16 direzioni e segue il contorno di viso e collo senza dover premere a fondo, riducendo così le irritazioni. Il suo colore, poi, una vera delizia per gli occhi…