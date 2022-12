I migliori prodotti beauty: le novità di Dicembre 2022

Sopperire alla vera e propria aggressione che il gelo esercita sulla pelle nei rigidi mesi invernali è un dovere, ma può essere anche un gran piacere con l’aiuto dei giusti alleati beauty: ecco di seguito un’imperdibile selezione circa i nostri favoriti del mese di Dicembre, che potrebbero presto divenire anche i vostri. Iniziamo subito?

Freshly: Lotus Radiance Darkspot Treatment

Foto Instagram @freshlycosmetics_it

Se ridurre le macchie del viso e recuperare un tono uniforme ti sembra un sogno irrealizzabile, è soltanto perché ancora non conosci questa crema di Freshly: si tratta di un vero e proprio trattamento depigmentante, il quale si serve di 7 principi attivi naturali di ultima generazione per degradare l’eccesso di melanina minimizzando così le antiestetiche macchie esistenti, prevenendone al contempo la comparsa di ulteriori.

Il vero segreto? La costanza. Inserire questo prodotto nella propria skincare routine quotidiana darà i suoi frutti, hai la nostra parola!

KIKO: A Holiday Fable Lavender Face Mist

Foto Credits | KIKO

Oramai dovremmo averlo capito: la pelle in inverno necessita di tutto l’aiuto possibile in quanto ad idratazione. Ecco perché questo Spray per il viso multi azione di Kiko sarà una vera manna dal cielo, creando sul viso il supporto ideale per dar vita ad una perfetta base trucco mentre conferisce ad esso nutrimento extra.

Vaporizzata sul volto (anche) a fine make-up non solo ne scongiurerà l'”effetto cakey“, ma ne prolungherà la durata. Insomma, il delizioso effluvio di lavanda che lo caratterizza non è affatto il suo miglior pregio.

The Ordinary: Rose Hip Seed Oil

Foto Pinterest | GlobalSt.Style

Procedendo sul tema idratazione, è ancora una volta The Ordinary a fornire la soluzione adatta al calvario che le pelli più sensibili devono subire in questa stagione: questo olio puro di rosa canina -ottenuto attraverso la spremitura a freddo dei semi al fine di conservarne quanto più possibile le proprietà- interviene sulla cute in termini di intenso nutrimento, conferendo ad essa nuova elasticità per contrastare i segni del tempo mentre uniforma l’apparenza dell’incarnato.