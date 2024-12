Migliori piastre per capelli, con questi modelli ti puoi sbizzarrire passando dal liscio al riccio quando vuoi

Contiene link di affiliazione

Andiamo alla scoperta delle migliori piastre per capelli attualmente in commercio che potete comprare con un semplice clic online comodamente da casa.

Per avere un look sempre impeccabile e per disciplinare i capelli corti, lunghi, ricci o lisci potete utilizzare una delle migliori piastre per capelli che noi di PourFemme abbiamo selezionato per voi.

Anche se più sembrare difficile districarsi tra tutti i modelli in vendita, con i nostri suggerimenti potrete selezionare quello che fa al caso vostro. Potrete finalmente avere una chioma sana e lucente proteggendo i capelli dai danni.

Come scegliere le migliori piastre per capelli

Prima di tutto occorre controllare il tipo di tecnologia utilizzato, i modelli migliori sono quelli che garantiscono alte prestazioni ma al tempo stesso sono delicate e rispettano i capelli disciplinandoli senza danneggiarli. Ecco la nostra selezione, e vi ricordiamo di leggere anche gli errori da non fare stirando i capelli.

Piastra Babyliss ST492E

Ideali per capelli lunghi e spessi, questa piastra in ceramica da 39 mm con funzione vapore liscia e idrata i capelli rendendoli soffici e lucenti. Ha pettini districanti rimovibili e, compreso nella confezione, c’è un tappetino termo resistente. Il sistema di riscaldamento delle piastre Advanced Ceramics consente di scegliere tra cinque diverse temperature da 150°C a 230°C. Potete comprare la Piastra Babyliss ST492E su Amazon seguendo questo link.

Piastra Dyson Airstrait

Adatta a ogni tipo di capello, questa piastra offre prestazioni professionali asciugando i capelli bagnati e lisciandoli nello stesso momento. Consente di asciugare la chioma con effetto liscio naturale, corposo e ondulato. Sono 16 i livelli di temperatura tra cui scegliere da calibrare per non danneggiare i capelli. Potete comprare la Piastra Dyson Airstrait su Amazon seguendo questo link.

Piastra Bellissima Elixir Imetec

Grazie alla tecnologia Steam Active Care questa piastra lisciante combina calore e vapore in modo tale da non danneggiare il capello né seccarlo durante lo styling. Può essere usata anche ogni giorno per un liscio senza effetto crespo. Consente di scegliere tra quattro temperature ed è dotata di piastre oscillanti da 28 x 110 mm che si adattano a ogni ciocca e sono rivestite in ceramica infusa con olio di Argan. Potete comprare la Piastra Bellissima Elixir Imetec su Amazon seguendo questo link.

Piastra Philips EssentialCare

Una delle piastre per capelli più economiche ma dalle performance elevate, è dotata di due piastre in ceramica con cheratina e due temperature tra cui scegliere. È la scelta ideale per chi è alle prime armi con questo tipo di elettrodomestico e si possono ottenere ottimi risultati anche sui capelli corti. Potete comprare la Piastra Philips EssentialCare su Amazon seguendo questo link.

Piastra SteamPod 4 L’Oréal Professionnel

Infine concludiamo con una piastra professionale in ceramica adatta per tutti i tipi di capelli che permette di creare lo styling desiderato da liscio a riccio in modo facile e veloce con il 95% di danni in meno. La tecnologia brevettata a vapore riduce al minimo lo stress dei capelli. Potete comprare la Piastra SteamPod 4 L’Oréal Professionnel su Amazon seguendo questo link.

