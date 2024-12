I mascara glitter più belli da avere nel beauty case, li vorrai sfoggiare per tutto l’inverno

Quali sono i migliori mascara glitter in commercio? Ecco quali acquistare in vista delle festività natalizie!

Con l’arrivo delle feste Natalizie bisogna iniziare a pensare all’outfit e al make up da sfoggiare per l’occasione. Le nuances più in voga sono luminose ed eccentriche, c’è chi oserà con un bordeaux importante e chi, invece, prediligerà nuances più delicate per un effetto nude. Per chi desidera osare nei giorni di festa non potrà rinunciare al mascara glitter, ma quali sono i migliori in commercio da avere assolutamente nel beauty case?

Il mascara glitter ti permette di dare quel tocco di luce in più allo sguardo e di renderlo protagonista dell’intero look. Ecco i prodotti migliori da non lasciarsi scappare!

Il mascara glitter è un must del momento, scopri i migliori in commercio

Per un effetto WOW sulle ciglia è doveroso seguire degli step ben precisi. Innanzitutto è importante preparare una buona base del make up, quindi dopo aver effettuato i passaggi della tua solita skincare dovrai procedere con il primer sia sul viso che sulle palpebre.

Se desideri ciglia più lunghe e voluminose prima di iniziare il trucco occhi dovrai piegare le ciglia con un piegaciglia. In questo modo l’effetto finale sarà ancora più strabiliante.

Lo step successivo è fondamentale, solo in questo modo il trucco ti durerà più a lungo e soprattutto l’effetto glitterato sarà ancora più evidente: stendi su tutte le ciglia un mascara primer. A proposito di durata del make up, non perdere i nostri consigli su come far durare più a lungo la matita occhi!

Lascialo asciugare all’aria per qualche minuto, dopodiché procedi con il mascara che hai scelto per il tuo trucco glitterato. Quali sono i migliori in commercio? Eccone 3 da mettere subito nel carrello!

Lash Sensational High Space Diamond glitter Mascara di Maybelline

Può essere usato da solo o come top coat insieme a un altro mascara, il prodotto di Maybelline è uno dei più gettonati del momento. Con tenuta fino a 24 ore, il brand suggerisce di stenderlo per due volte così da ottenere un effetto più intenso!

Kanebo Kate Glitter Brow Mascara Limited Edition

Essendo a edizione limitata devi assolutamente sbrigarti ad acquistare uno dei mascara più belli in assoluto. Stiamo parlando del prodotto Kate Glitter Brow Mascara di Kanebo proposto in ben due varianti scintillanti: viola e dorato. Due nuances perfette non solo per i giorni di festa, ma anche per mettere in risalto il trucco occhi con i look invernali!

Metallic Muse Silver Glitter Top Coat Makeup Revolution

Facile e veloce da applicare, il mascara metallico glitterato di Revolution aumenta l’intensità del trucco e lo rende molto più luminoso. Da usare come top coat, quindi stendilo sulle ciglia dopo aver applicato il tuo solito mascara!