I look del red carpet del Festival di Venezia ci fanno sognare

La Mostra del Cinema di Venezia è un evento imperdibile per tutti gli amanti del cinema e non solo. La moda è, come sempre, co-protagonista del festival italiano più cool e dopo il look di Rocio Munoz Morales, madrina di questa edizione, sono tante le star che ci stanno facendo sognare con outfit da urlo.

Tra chi ha osato e chi ha puntato tutto sull’eleganza, vediamo quali sono i look più belli e sfavillanti dei red carpet di Venezia 79.

Festival di Venezia: i look strepitosi dei vip presenti al Lido

Timothée Chalamet ha incantato tutti presentandosi in abito rosso gender fluid per la prima di Bones and All, il nuovo film di Luca Guadagnino, ma non è l’unico ad averci conquistate.

Foto Instagram | @cate.blannchett Look red carpet Venezia

Tra le star internazionali si conferma regina indiscussa di stile, oltre che di bravura ma non serve dirlo, l’eterea Cate Blanchett in completo nero in velluto di Schiaparelli. Una scelta che esalta le sue forme in modo elegante ma con un pizzico di follia che è la firma stilistica della maison: alla semplicità dei pantaloni si abbina un bouquet floreale che fuoriesce dal bustino e rende il tutto frizzante come la diva che lo indossa.

Foto Pasquale Bruni | Look red carpet Venezia

Rimanendo in acque italiane, invece, a colpirci è stata la nostra Nina Zilli che al suo arrivo al Lido ha sfoggiato un abito pantalone in toni chiari e inserti see through di Amen Style impreziosito dai gioielli by Pasquale Bruni. Tocco di glam gli occhiali futuristici a specchio, una vera chicca.

Foto Instagram | Balmain Look red carpet Venezia

Un tuffo nel passato ma con un tocco di glam super attuale è stata Jodie Turner-Smith che ha sfilato sul red carpet con un abito in denim con strascico di Balmain. Come non pensare al look coordinato della coppia Spears-Timberlake del 2001? Tra le tendenze viste alla Copenhagen Fashion Week, il denim si conferma must del 2022/2023 ma a fare la differenza stavolta è il modello a sirena con strascico e scollatura bondage-style: incredibile!