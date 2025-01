Migliori location dove sposarsi, la classifica dei luoghi più belli dove organizzare il ricevimento in Italia

Chi ha deciso di sposarsi in questo e vuole sapere quali sono le migliori location dove organizzare il ricevimento per il matrimonio in Italia può scoprire questa speciale classifica.

Per rendere unico e magico il giorno delle nozze la scelta del luogo dove intrattenere gli invitati non è da lasciare al caso, quindi è bene sapere quali sono le migliori strutture ricettive in cui organizzare un matrimonio con i fiocchi.

Di seguito andiamo a svelare i luoghi più suggestivi di tutta Italia, tra ville, fattorie e resort, non avrete che l’imbarazzo della scelta!

Quali sono le migliori location dove sposarsi in Italia

Per stilare questo elenco abbiamo attinto alla classifica delle migliori location dove sposarsi stilata da matrimonio.com, che ha selezionato le trenta strutture migliori che hanno vinto i Wedding Awards, ossia i premi riconosciuti alle aziende che hanno guadagnato il maggior numero di recensioni positive da parte delle coppie nell’arco temporale di un anno.

Chiaramente organizzare un matrimonio perfetto può essere un’attività stimolante ma anche molto stressante! Ecco perché avere un’idea chiara di dove realizzare il ricevimento è già un passo in avanti!

In questa classifica troverete alcune delle location segnalate dal famoso portale, che sono tra le tendenze wedding del 2025 più gettonate.

Se vi piace l’idea di intrattenere i vostri ospiti in una magnifica sala stile shabby chic, la Tenuta La Madonnina di Barni, sul Lago di Como è quella che fa per voi. Potrete personalizzare i nomi sui tavoli con queste idee.

A Viagrande in provincia di Catania c’è Villa Athena Ricevimenti in grado di ospitare fino a 350 invitati. Scegliete un tema per il matrimonio e cominciate a organizzare!

Per un matrimonio rustico chic la Tenuta Cascina dei Frati a Brusaporto, in provincia di Bergamo è ideale. Invece a a Viggiù, in provincia di Varese, immerso nella valle degli ulivi c’è il Mulino Dell’Olio, location storica di fine Ottocento dal fascino incontestabile.

In Puglia, a Fasano in provincia di Brindisi c’è l’Abbazia di San Lorenzo, tenuta storica risalente al ‘400 in cui poter organizzare le nozze in estate. A proposito, voi sapete cosa dice il Galateo su chi paga il matrimonio?

Tornando alla classifica delle migliori location in cui sposarsi, in provincia di Napoli, a Vico Equense, c’è Villa Clermont Eventi e a Cittanova in provincia di Reggio Calabria Uliveto Principessa Resort consente di vivere un matrimonio all’insegna del romanticismo.

Villa Foscarini Cornaro a Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso, è una splendida residenza del ‘500. Scendendo nei dintorni della Capitale troviamo Villa Dei Consoli in Borgo Dell’Angiolo che ha una vista spettacolare dall’alto sulla Città Eterna.

Conclude la classifica il Casale Amato, a Misilmeri in provincia di Palermo, ideale per organizzare un matrimonio stile vintage.