I costumi da bagno neri che vorrai indossare per tutta l’estate 2025

Il total black torna tra le tendenze della calda stagione, perché non sfoggiarlo anche in riva al mare? Abbiamo selezionato per te i migliori costumi da bagno neri che vorrai sfoggiare quest’estate in spiaggia con le tue amiche, la tua famiglia o il tuo partner.

5 modelli di costumi da bagno neri: i migliori in commercio del 2025

Non perdere la nostra guida in cui ti spieghiamo come scegliere il costume in base alle proprie forme. Ora non ti resta che scoprire i 5 modelli più belli da avere quest’estate!

Dettaglio animalier

L’animalier torna tra le tendenze dell’estate 2025, perché non sfoggiarlo in riva al mare con eleganza? Il costume nero può essere messo in risalto con una fascia zebrata animalier, perfetto quindi per rimanere al passo con i trend e indossare un costume intero di tendenza.

Per far sì che la fascia sia protagonista dell’intero look, scegli un costume dalle spalline sottili e dalla vestibilità regolare. Il total black metterà in risalto anche la tua abbronzatura!

Contrasto black and white

Il black and white non passa mai di moda, lo rivediamo tra le tendenze dell’estate 2025 e in riva al mare non ti farà passare inosservata. Elegante e raffinato, questo contrasto di colori rende tutto molto più chic e femminile. Per non creare un contrasto esagerato, opta per un dettaglio dorato come il modello proposto da LiuJo.

Lo scollo a V e le spalline incrociate sul retro sono i dettagli che rendono questo costume uno dei più amati del momento.

Con scollo profondo

Lo scollo profondo è un trend della calda stagione, questo costume intero può diventare anche un body da indossare per un aperitivo in riva al mare con gli amici o il partner.

Maxi fiocco

Il bikini total black può diventare seducente ed elegante se arricchito da una decorazione con nodo centrale, proprio come il modello di bikini proposto da Triumph. Per valorizzare le forme opta per un top con ferretto e scollatura profonda!

Drappeggiato

Il bikini a vita alta con drappeggio e accessorio dorato al centro del costume di Calzedonia è uno dei modelli da avere assolutamente. Semplice ma elegante, valorizza le curve e garantisce un eccellente contenimento sull’addome. Le cuciture sono invisibili.