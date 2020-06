Grandissima attrice hollywoodiana, Meryl Streep è uno dei volti più famosi del cinema americano. È anche una donna dai mille record: conta ben 21 nomination al Oscar (con tre vittorie meritatissime) e 31 nomination al Golden Globe (premio che si è aggiudicata addirittura 9 volte). Ripercorriamo la carriera dell’icona di Hollywood.

Meryl Streep, la leggenda di Hollywood

Classe 1949, Mary Louise Streep ha iniziato a studiare canto e recitazione quando era ancora una bambina, ma la passione per il teatro è nata solamente in un secondo momento. Approdata sul grande schermo nel 1977 con una particina nel film Giulia, l’attrice è diventata ben presto una delle star di Hollywood, conosciuta in tutto il mondo.

Meryl Streep è una donna dal grande fascino e dal talento ineguagliabile, un’attrice che ha fatto la storia del cinema a partire dagli anni ’70, e che ancora oggi è in grado di regalarci grandissime interpretazioni di successo. E noi vogliamo omaggiarla ricordando 10 dei suoi film più belli, emozionanti e indimenticabili.

I 10 film di Meryl Streep assolutamente da vedere

Il cacciatore (1978): è stato il secondo film di Meryl Streep, che l’ha vista accanto ad attori del calibro di Robert De Niro e Christopher Walker. Considerato un capolavoro del cinema mondiale, le è valso la sua prima nomination all’Oscar.

(1978): è stato il secondo film di Meryl Streep, che l’ha vista accanto ad attori del calibro di Robert De Niro e Christopher Walker. Considerato un capolavoro del cinema mondiale, le è valso la sua prima nomination all’Oscar. Kramer contro Kramer (1979): appena un anno dopo, la Streep ha vinto l’ambita statuetta come miglior attrice non protagonista. Un dramma a tinte legali che, all’epoca, ha saputo colpire il bersaglio raccontando una storia familiare piuttosto molto diffusa.

(1979): appena un anno dopo, la Streep ha vinto l’ambita statuetta come miglior attrice non protagonista. Un dramma a tinte legali che, all’epoca, ha saputo colpire il bersaglio raccontando una storia familiare piuttosto molto diffusa. La scelta di Sophie (1982): Meryl Streep ci regala un’interpretazione da brividi, interpretando la tormentata protagonista in un crescendo di ricordi drammatici che ci mostrano tutte le sue fragilità. L’attrice si è aggiudicata così il suo secondo premio Oscar.

(1982): Meryl Streep ci regala un’interpretazione da brividi, interpretando la tormentata protagonista in un crescendo di ricordi drammatici che ci mostrano tutte le sue fragilità. L’attrice si è aggiudicata così il suo secondo premio Oscar. La mia Africa (1985): questo è l’anno che segna la svolta di Meryl Streep, ormai definitivamente consacrata come una delle regine di Hollywood. La storia d’amore di Karen Blixen ci ha trascinati alla scoperta di un continente mozzafiato, tra paesaggi maestosi e avventure da brivido.

(1985): questo è l’anno che segna la svolta di Meryl Streep, ormai definitivamente consacrata come una delle regine di Hollywood. La storia d’amore di Karen Blixen ci ha trascinati alla scoperta di un continente mozzafiato, tra paesaggi maestosi e avventure da brivido. La casa degli spiriti (1993): splendido capolavoro tratto dall’omonimo romanzo di Isabel Allende, il film narra il dramma sentimentale che coinvolge la famiglia Trueba, nella cornice di un Cile sempre più scosso da scontri interni.

(1993): splendido capolavoro tratto dall’omonimo romanzo di Isabel Allende, il film narra il dramma sentimentale che coinvolge la famiglia Trueba, nella cornice di un Cile sempre più scosso da scontri interni. I ponti di Madison County (1995): un grande classico del cinema romantico, il film ha riscosso un grandissimo successo al botteghino. La storia intensa e passionale di Robert e Francesca ci ha fatti innamorare, regalandoci un’emozione che non potremo mai dimenticare.

(1995): un grande classico del cinema romantico, il film ha riscosso un grandissimo successo al botteghino. La storia intensa e passionale di Robert e Francesca ci ha fatti innamorare, regalandoci un’emozione che non potremo mai dimenticare. Il diavolo veste Prada (2006): con l’interpretazione magistrale della Streep, che veste i panni della perfida e impeccabile Miranda Priestly, il film è diventato un vero e proprio cult della commedia americana. Assolutamente imperdibile.

(2006): con l’interpretazione magistrale della Streep, che veste i panni della perfida e impeccabile Miranda Priestly, il film è diventato un vero e proprio cult della commedia americana. Assolutamente imperdibile. Leoni per agnelli (2007): meno conosciuto rispetto agli altri capolavori di Meryl Streep, porta sul grande schermo il dramma della guerra in Afghanistan e rappresenta una forte critica sociale.

(2007): meno conosciuto rispetto agli altri capolavori di Meryl Streep, porta sul grande schermo il dramma della guerra in Afghanistan e rappresenta una forte critica sociale. Mamma mia! (2008): adattamento cinematografico dell’omonimo musical, basato sulla splendida colonna sonora degli ABBA, il film racconta una storia romantica in salsa agrodolce. È un must dell’estate, di quelli da vedere e rivedere con gli amici.

(2008): adattamento cinematografico dell’omonimo musical, basato sulla splendida colonna sonora degli ABBA, il film racconta una storia romantica in salsa agrodolce. È un must dell’estate, di quelli da vedere e rivedere con gli amici. The Iron Lady (2011): terzo Oscar per la Streep, che veste i panni di Margaret Thatcher in un racconto drammatico e sentimentale che ci conduce alla scoperta della vita di una delle più grandi donne di tutti i tempi.

