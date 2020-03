Commedie italiane da vedere: i 20 film comici più divertenti

1 di 21

Foto Shutterstock | Antonio Guillem

Quali sono le commedie italiane più belle di sempre? Al cinema, la maggior parte dei film da vedere assolutamente sono stranieri e, spesso, sono i prodotti cinematografici esteri ad essere maggiormente amati anche dal pubblico nostrano. Eppure, i film italiani non mancano e alcuni sono davvero di qualità: basti pensare ai film di Totò e Peppino, da vedere assolutamente, ai più recenti di Ficarra e Picone, per citare solo alcuni dei molti film comici italiani di successo. Siete curiosi di scoprire di più in merito ai film più belli da vedere in televisione o al laptop? Ecco alcune commedie italiane da non perdere.