Mercatini di Natale a Verona: eventi imperdibili

Tra le città famose per i mercatini di Natale in Italia, Verona ne fa sicuramente parte.

I mercatini di Verona sono da visitare almeno una volta nella vita, vi faranno riscoprire la vera magia del Natale, l’atmosfera che si respira è davvero unica!

Mercatini di Natale di Verona: per un’atmosfera magica

I mercatini di Natale di Verona si svolgeranno dal 18 novembre al 26 dicembre 2022, in Piazza dei Signori, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Ad accogliervi, all’ingresso della città, ci saranno centinaia luci. Idee regalo, prodotti locali da assaggiare e da acquistare, il tutto distribuito in 100 espositori, con gazebo o casette in legno.

Il consiglio è che tutti voi, all’arrivo, facciate il passaporto dei mercatini di Natale di Verona, un vero e proprio passaporto, reperibile all’infopoint, dove potete trovare tutte le tappe, gli eventi e le attività del mercatino. Accumulate timbri per ogni attività alla quale decidete di partecipare, e alla fine del percorso, riceverete un regalo del mercatino.

Durante il periodo natalizio Verona diventa davvero una città magica. Addobbi da ammirare, lucine che decorano l’intera città, animali di dimensioni colossali, due renne e un orso fatti di luci, e la gigante stella cometa posta proprio di fianco all’Arena.

Presepi in esposizioni, artigianato tradizionale per i più appassionati, ma in grado di lasciare a bocca aperta tutti, per la loro unicità e meraviglia.

Un altro evento che si svolge durante i mercatini di Natale a Verona è la corsa dei Babbi Natale, una gara non competitiva, alla quale può partecipare chiunque, purché si travesta da Babbo Natale.

Attività da svolgere per grandi e bambini

Tante attività perfette per le famiglie, che renderanno la vostra giornata ancora più divertente. Di fronte all’ex Arsenale, troverete la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che rimarrà aperta fino a gennaio.

Tantissimi eventi musicali, che vi faranno divertire, indistintamente dall’età. Laboratori e attività per bambini, il consiglio è quello di riservarvi un posto appena arrivati, per assicurarvi che i vostri bambini possano viversi al meglio la giornata, provando tutte le loro attività preferite.

Dai mercatini di Natale, alla casa dei Babbo Natale, amata dai bambini; potrete ammirare la casa di Babbo Natale in Cortile Vecchio e la posta di Babbo Natale in Lungadige San Giorgio.

Un’altra idea pensata appositamente per i bambini è quella di regalare loro, ad orari prestabiliti, in differenti zone della città, dei panettoncini.