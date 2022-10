Mercatini di Natale a Roma: la magia nella capitale

Roma, la capitale d’Italia, fa la differenza anche durante i mercatini di Natale. La magia e l’atmosfera natalizia abbracciano la città esaltandone la sua bellezza. L’odore delle calde arrosto nell’aria vi fa entrare completamente nel mood invernale, e gli alberi di Natale sono presenti in ogni angolo della città.

A rendere unici i mercatini di Natale a Roma sono senza alcun dubbio i prodotti artigianali, vengono scelti i migliori, dai quali poter assaggiare i dolci tipici natalizi: pandoro, panettone e pan di zenzero.

Imperdibile la mostra Internazionale “100 Presepi”, che ospita centinaia di presepi da tutto il mondo.

Mercatini di Natale a Piazza Navona e Piazza di Spagna

Tra i più bei mercatini di Roma ci sono, senza alcun dubbio, quelli a Piazza Navona e a Piazza di Spagna; situati al centro di Roma, come cornice due delle più belle piazze della città. Qui potrete trovare numerose bancarelle con decorazioni, giocattoli per bambini e souvenir della città.

Eventi musicali e spettacoli per bambini creano un’atmosfera di allegria in tutta la piazza. Potrete trovare questi mercatini dai primi di dicembre fino al 6 gennaio 2023.

Vintage Market, Christmas Land

Questa è la più grande fiera di Roma che si tiene nei primi 3 weekend di dicembre, durando così per un totale di 6 giorni, presso l’ex deposito Atac in Piazza Ragusa.

Il Vintage Market di Roma è famoso in tutto il mondo, sono davvero infinite le persone che si muovono solo per questo.

Quando si pensa al Natale e all’albero si pensa a cosa metterci sotto, quindi ai regali, ed è per questo che questo mercatino è super apprezzato. Più di 200 espositori per ogni weekend: artigiani locali, pezzi vintage di ogni genere, illustratori, accessori per la casa, libri, vinili, abbigliamento per bambini, fiori. Insomma, pensata ad una cosa e sicuramente potrete trovarla al Vintage Market di Roma, un vero sogno!

Il cibo e le prelibatezze gastronomiche sono ciò che non possono mai mancare, qui potrete trovare stand dove acquistare cibo di ogni genere e perché no, fare anche una mini-degustazione.

Durante questi mercatini potrete partecipare a tante attività e laboratori, e ad esempio, creare con le vostre mani un regalo di Natale per una persona speciale.

Natale all’Auditorium di Roma

L’Auditorium è una grande area, progettata da Renzo Piano, all’interno della quale è possibile trovare bancarelle natalizie gastronomiche e bancarelle che vendono pezzi di artigianato made in Italy.

C’è uno spazio dedicato per i bambini, che possono dilettarsi nello scrivere e lasciare la letterina di Babbo Natale. Per i più grandi, invece, c’è la possibilità di usufruire della pista di pattinaggio sul ghiaccio.