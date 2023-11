Mensole della cucina: come renderle perfette, eleganti e chic con piccoli accorgimenti

Non hai la minima idea di come rendere la cucina ancora più bella? Metti questi oggetti sulle mensole e tutto cambierà.

Le decorazioni per la casa possono essere davvero tante, l’importante è trovare l’idea decorativa che più si avvicina ai tuoi gusti e soprattutto allo stile della casa. Trovare le giuste decorazioni, talvolta, potrebbe rivelarsi una vera e propria impresa.

Non sempre si hanno le idee giuste, e spesso si ha il dubbio se posizionare un complemento d’arredo in un angolo piuttosto che in un’altra zona della casa. Una delle parti più difficile da decorare sembrerebbe essere proprio la cucina, per la precisione le mensole che sono posizionate sulle varie pareti. Se non hai la minima idea di cosa metterci sopra e vuoi mantenere uno stile minimal, pulito ma che sia d’effetto, qui troverai sicuramente le giuste idee. Prendi appunti e lasciati ispirare dai suggerimenti su cosa mettere sulle mensole della cucina!

Idee per decorare al meglio le mensole in cucina

Il primo consiglio, se la tua intenzione è di mantenere uno stile minimal il più possibile, è quello di optare per delle mensole decorative. Se scegli una mensola di design per la parete e per il resto della stanza diventerebbe in automatico un punto decorativo, quindi potresti prendere in considerazione l’idea di lasciarla vuota. Sarà lei stessa un elemento di design per la tua cucina!

Sempre in stile minimal puoi optare per dei quadri o delle cornici di design da posizionare sopra la mensola. Non scegliere foto di famiglia, piuttosto privilegia immagini di arte contemporanea o che abbiano a che fare con l’ambiente. Un’alternativa è quella di creare un vero e proprio angolo green, quindi aggiungi piante aromatiche o vasi decorativi con all’interno piante da interno. La cucina avrà quel tocco in più di cui sicuramente non sapevi di aver bisogno!

Per uno stile più moderno puoi optare per un elemento tech come lo smart speaker o uno schermo touchscreen con cui gestire i vari ambienti, come l’accensione delle luci, dei vari dispositivi in casa, cronometrare il tempo e così via! Un altro modo per arredare al meglio le mensole è quello di utilizzarle proprio come base di pentole e piatti, purché siano di design. Non mettere in bella vista piatti semplici e privi di creatività, altrimenti potrebbe risultare tutto un po’ troppo confusionario e fuori posto! Con queste idee la tua cucina si trasformerà a tutti gli effetti, provare per credere!