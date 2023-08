Melone, mangiarlo fa benissimo ma non in tutti i casi: tutto quello che c’è da sapere

Il melone è il frutto dell’estate e mangiarlo fa benissimo ma… non sempre! Quando è meglio evitarlo? Cosa sapere

Che sia a fine pasto, per una merenda gustosa o in accoppiata con il prosciutto crudo per aperitivo, il melone resta uno dei frutti più amati dell’estate. Apporta al nostro organismo moltissimi nutrienti positivi, oltre che contribuire a mantenere un certo livello di idratazione. Ha sicuramente tantissime proprietà benefiche ma non sempre è consigliabile mangiarlo. Quando è meglio evitare?

Rinfrescante e dissetante, il melone è un frutto costituito dal 90% di acqua. Per questo in estate è perfetto per reidratare il corpo. Questo è già uno dei benefici di questo frutto: mantenere il corretto bilanciamento idrico del corpo e, di conseguenza, il benessere di tutto l’organismo. Eppure, in alcuni casi, pare sia sconsigliato consumarlo: per quale motivo?

Melone, quando è meglio non mangiarlo: cosa sapere

L’alto contenuto di acqua lo rende anche molto utile per la bellezza e la salute della pelle, che risulterà più morbida e luminosa. Il melone, poi, contiene vitamine, come la A, che preserva la salute degli occhi. E anche la vitamina C, che ha funzioni antiossidanti. È ricco anche di minerali come il potassio, che preserva la salute del cuore e regola la pressione sanguigna, e il magnesio, importante per mantenere sana la funzione muscolare e nervosa. Tutti lati positivi, almeno per il momento.

Al suo interno troviamo anche fitonutrienti e antiossidanti, fondamentali presidi contro l’invecchiamento cellulare e utilissimi per scongiurare rischi di malattie come il diabete o malattie cardiache. Infine, è un frutto con poche calorie, perfetto come spuntino sano per chi vuole perdere peso. Quindi il melone è un vero concentrato di acqua e nutrienti che fanno tanto bene al corpo. Come abbiamo detto, si può gustare senza rimpianti perché non fa ingrassare.

Impossibile quindi pensare che possa fare male… eppure questo frutto non fa bene a tutti. Bisogna infatti considerare eventuali allergie o intolleranze. Ad alcune persone il melone potrebbe provocare reazioni allergiche con sintomi come prurito, gonfiore o eruzioni cutanee.

Inoltre, essendo naturalmente zuccherino, potrebbe non essere il frutto ideale per chi soffre di glicemia alta e diabete. In definitiva il melone è un frutto portentoso e benefico e introdurlo nella propria alimentazione fa sicuramente bene, ma non proprio a tutti. Occorre ricordare che l’organismo di ognuno di noi è differente e, dunque, occorre fare scelte consapevoli valutando il proprio benessere e le proprie esigenze.

Infine, anche per coloro che possono gustarlo senza “rischi”, l’ideale è comunque non mangiarlo proprio tutti i giorni ma variare e alternarlo con altri frutti e verdure, altrettanto buone e sane e ricche di proprietà benefiche, così da garantirsi un apporto di nutrienti bilanciato ed equilibrato.