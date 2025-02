Melania Trump, chi è la moglie del presidente USA e quel dettaglio su Donald svelato nella sua autobiografia

Scopriamo il passato di Melania Trump, ecco chi è la moglie di Donald, First Lady per la seconda volta dopo l’elezione a presidente USA del marito.

Chi è Melania Trump, scopriamo la biografia in pillole della moglie di Donald Trump, 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America.

Durante la cerimonia di insediamento a Washington, dove Giorgia Meloni fu l’unico premier europeo invitato, Melania Trump teneva la Bibbia su cui il marito ha giurato, ed è stata protagonista perché tutti hanno notato il suo outfit e il grande cappello a falda larga che non solo le copriva gli occhi ma che di fatto la proteggeva dai baci di Donald.

First Lady per la seconda volta, la prima volta fu dal 2017 al 2021, quando il marito fu eletto 45esimo presidente degli Stati Uniti, durante il primo mandato non eccelse per presenza, di fatto venne chiamata riluttante per la sua tendenza a non apparire e a non dire la sua sulle questioni più scottanti della politica scelta dal marito e anche delle sue vicende personali.

Non dimentichiamo i problemi giudiziari di Donald Trump, compresa la relazione con Stormy Daniels per la quale è stato anche condannato. Ma chi è Melania Trump? Vediamolo di seguito

Chi è Melania Trump

Melania Knavs è nata a Novo Mesto in Slovenia (allora parte della Jugoslavia) il 26 aprile del 1970, il cognome è poi divenuto Knauss in tedesco. Cresciuta a Sevnica non certo nel lusso, suo padre Viktor vendeva auto e sua madre Amalija lavorava in un’azienda tessile, ha cominciato la carriera nel mondo della moda molto giovane, quando aveva 16 anni.

Dopo aver studiato design e architettura all’Università di Lubiana ha lasciato gli studi per concentrarsi sulla moda come modella. A 18 anni è attivata a Milano con un contratto. Negli anni ’90 si è trasferita a Parigi e nel 1996 è arrivata a New York.

Durante la sua carriera è apparsa sulle copertine dei magazine più famosi del mondo, fra cui Vanity Fair, Vogue e Harper’s Bazaar e ha posato anche senza veli. Parla cinque lingue, oltre allo sloveno: italiano, inglese, francese, tedesco e serbo.

Il matrimonio di Melania con Donald Trump

Ha conosciuto Donald Trump nel 1998 a New York e si sono spostai nel 2005 in Florida. Nel 2006 è nato il figlio Barron William. Il matrimonio fra Melania e ‘The Donald’ ha resistito a varie burrasche. La più clamorosa è quella legata al caso all’attrice di film per adulti Stormy Daniels che ha sostenuto di essere diventata l’amante del Tycoon proprio nel 2006 e di essere stata pagata per mantenere il silenzio.

Un tribunale di New York ha condannato Trump per 34 capi di imputazione legati alla falsificazione di documenti aziendali per pagare in nero Daniels e assicurarsi il suo silenzio. La pena non è stata eseguita grazie all’immunità presidenziale. Erano circolate voci di un possibile divorzio, ma non si è concretizzato.

Il ruolo di First Lady

Durante il suo primo mandato come First Lady (2017-2021) si è guadagnata l’appellativo di riluttante perché non proprio in prima linea e sotto i riflettori, anche se, come ha avuto modo di dire il marito: “Lavora molto sodo per aiutare le persone“. Il riferimento è al progetto “Be Best”, una campagna di sensibilizzazione incentrata su temi come il cyberbullismo, il benessere emotivo dei giovani e l’abuso di oppioidi.

Tuttavia, la sua attività pubblica è stata abbastanza limitata rispetto ad altre First Ladies, dettaglio che ha scatenato, appunto, molte critiche da chi ha evidenziato come la sua residenza alla Casa Bianca fosse una sorta di prigione dorata. Da notare che anche durante la campagna elettorale di Donald è stata in disparte.

Con la rielezione del marito Melania ha assicurato che “questa volta la transizione sarà molto diversa“. E la nuova foto ufficiale da First Lady della Casa Bianca la immortala proprio in una tipica posa di potere, in piedi, con le mani sulla scrivania, sguardo duro e senza sorriso.

Melania ha anche fatto sapere di essere al lavoro con il suo team per riportare in auge ed espandere la sua iniziativa ‘Be Best’, sul benessere dei giovani e sulla lotta all’abuso di oppiacei e al cyberbullismo.

Cosa ha scritto Melania Trump nell’autobiografia

“Vorrei ringraziare la mia bellissima moglie Melania che ha scritto il libro più venduto nel Paese“, ha detto Donald dell’autobiografia della moglie uscita a inizio ottobre negli Stati Uniti, dove è diventata un best seller.

Va detto che nel libro non c’è molto spazio per temi politici, ma c’è un dettaglio che è rilevante e in qualche modo riguarda Donald, è interessante il fatto che Melania abbia comunque preso le distanze da alcune posizioni del marito, a partire da quella sull’aborto.

“Limitare il diritto di una donna di scegliere se interrompere una gravidanza indesiderata equivale a negarle il controllo sul proprio corpo“, ha scritto Melania, chiedendosi perché dovrebbe essere “qualcun altro” e non la donna stessa ad avere “il potere di decidere quello che fa con il suo corpo“.