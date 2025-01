Meloni unica leader UE al giuramento di Trump e quel dettaglio nella foto postata sui social

Non tutti hanno notato un dettaglio a proposito della foto che Giorgia Meloni ha postato sui social per fare i complimenti al nuovo presidente Usa, Donald Trump.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a Washington alla cerimonia di insediamento del 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump. Di fatto è stata l’unica leader dell’Unione Europea ad essere presente al giuramento in Campidoglio,

Prima ha preso parte alla funzione religiosa presso la chiesa di St John’s, nei pressi della Casa Bianca. Presenti, oltre ovviamente a Donald Trump e JD Vance insieme ai membri delle proprie famiglie, c’erano anche Robert F. Kennedy Jr, Tulsi Gabbard e il presidente argentino Javier Milei. E anche Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e l’ex premier britannico Boris Johnson.

Dopo avere assistito al giuramento di Donald Trump, Giorgia Meloni ha trascorso le sue ultime ore a Washington facendo tappa per pranzo insieme allo staff e alla sua delegazione al Cafè Milano, il noto ristorante italiano di Georgetown. Ma la foto che lei ha postato sui social nasconde un dettaglio a cui non tutti hanno fatto caso.

Meloni al giuramento di Trump e quella foto sui social

Rispondendo a Washington a una domanda sul significato del suo nuovo viaggio negli Usa, per prendere parte alla cerimonia di insediamento della seconda Amministrazione Trump, che si è tenuta lunedì 20 gennaio 2025, la premier ha risposto: “Penso sia molto importante per una nazione come l’Italia, che ha rapporti estremamente solidi con gli Stati Uniti, dare una testimonianza della volontà di continuare e semmai rafforzare quella relazione, in un tempo in cui le sfide sono globali e interconnesse“. “Il senso” della mia visita “è questo“, ha concluso.

In questa occasione, nonostante alcune fonti ritenessero possibile un incontro privato tra Meloni e Trump, non c’è stato. Lei è stata invece fotografata con Javier Milei, presidente dell’Argentina. Ad ogni modo lei sui social ha postato su X una foto che la ritrae sorridente insieme a Trump. Una foto che risale all’incontro avuto un paio di settimane prima a Mar a Lago, in Florida, e non scattata, quindi durante la cerimonia di insediamento.

Il messaggio allegato alla foto è “Auguri di buon lavoro al Presidente Donald J. Trump per l’inizio del suo nuovo mandato alla guida degli Stati Uniti d’America. Sono certa che l’amicizia tra le nostre Nazioni e i valori che ci uniscono continueranno a rafforzare la collaborazione tra Italia e Usa, affrontando insieme le sfide globali e costruendo un futuro di prosperità e sicurezza per i nostri popoli. L’Italia sarà sempre impegnata nel consolidare il dialogo tra Stati Uniti ed Europa, quale pilastro essenziale per la stabilità e la crescita delle nostre comunità“.

Meloni rappresenta l’Europa negli Stati Uniti?

Ma la presidente Von der Leyen ha avuto contatti con Giorgia Meloni prima di recarsi a Washington? “In effetti, hanno parlato, ma non è molto chiaro se fosse legato alla visita. In realtà si tratta di una cerimonia più che un incontro. Quindi in questo contesto, non c’era bisogno, per così dire, di trasmettere un messaggio particolare“, ha detto la prima portavoce della Commissione europea Paula Pinho nel briefing quotidiano con la stampa.

Di fatto è stato l’ambasciatore dell’Ue negli Stati Uniti a presenziare all’insediamento del presidente Trump. Quanto a un possibile incontro tra Trump e Von der Leyen, per il momento non c’è alcun incontro programmato. “Ci sono tentativi di stabilire un incontro del genere il prima possibile ma per il momento non abbiamo una data concreta per tale incontro“, ha concluso la portavoce.

Intanto tra i primi atti ufficiali, Trump ha firmato nello Studio Ovale degli ordini esecutivi che proclamano che il governo degli Stati Uniti riconoscerà solo due sessi, maschile e femminile, e porrà fine ai programmi di diversità, equità e inclusione all’interno delle agenzie federali.