Mediaset, “promozione” per Filippi Bisciglia dopo il successo di questa estate: al timone di un nuovo show

Grande soddisfazione per Filippo Bisciglia, Mediaset ha preso un’importante decisione sul suo conto che lo renderà senz’altro felice.

Novità in arrivo per Filippo Bisciglia, Mediaset ha scelto lui per uno show nuovo e mai andato in onda. Il conduttore di Temptation Island ha ricevuto un’importante promozione.

Un riconoscimento che probabilmente non si aspettava, ma l’azienda del Biscione ha preso la sua decisione e adesso il suo nome è stato fatto. Ora dovrà iniziare una nuova sfida.

Filippo Bisciglia condurrà un nuovo programma: è stato scelto lui

Sarà Filippo Bisciglia a condurre la versione invernale di Temptation Island. Il conduttore è stato scelto anche per lo spin off del programma che dovrebbe andare in onda nei prossimi mesi.

Inizialmente si era detto che a condurre Temptation Island winter sarebbe stata Ilary Blasi, pare che la show girl fosse stata indicata come possibile conduttrice. Essendo rimasta ‘orfana’ di un programma – L’isola dei famosi non andrà in onda – e avendo un contratto in essere con Mediaset si era pensato che fosse la persona giusta.

Ma Maria De Filippi e la sua squadra hanno deciso che è Filippo Bisciglia il conduttore ideale. Negli anni ha fatto esperienza e gli ultimi numeri di Temptation Island lo dimostrano. L’ex gieffino è perfettamente a suo agio nel ruolo di ‘timoniere’, riesce a mantenere la calma e a fare da mediatore tra le varie coppie.

Per questo motivo, secondo quanto riferito da Tvblog, sarà lui il conduttore della versione invernale del reality. Il nome dovrebbe essere Temptation Island Winter, ma ancora non è stata confermata la decisione.

Per la location, invece, ci sarebbero due ipotesi: un hotel di lusso in montagna o un residence di baite, che garantirebbe la separazione tra i villaggi degli uomini e delle donne. Anche in questo caso si tratta solo di supposizioni. Pare, inoltre, che ci saranno coppie vip e nip, seguendo così un po’ la linea stabilita per la nuova edizione del Grande Fratello.

Per ora la certezza sarebbe solo la conduzione di Bisciglia, ma per tutto il resto bisognerà attendere comunicazioni ufficiali e capire cosa è stato deciso dalla squadra di Maria De Filippi. Considerati gli ascolti della versione tradizionale del programma, che quest’estate sono stati ottimi, anche quella invernale dovrebbe essere un grande successo.

Il format piace moltissimo al pubblico e la versione invernale sarà sicuramente una novità apprezzata. Ilary Blasi, dunque, non sarà la conduttrice di Temptation Island Winter, ora bisognerà capire cosa le affiderà Mediaset.