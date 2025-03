Mediaset ha deciso: nuovo cambio di programmazione per Tradimento

Tradimento, rivoluzione in casa Mediaset: la messa in onda della dizi turca con protagonista Vahide Percin subirà una nuova modifica.

La primavera è appena arrivata e porta con sé sorprese e conferme nei palinsesti delle principali reti televisive. Su Canale 5, le novità principali delle prossimi giorni riguardano la prima serata, con l’uscita di scena del Grande Fratello e di C’è Posta per te e l’arrivo di The Couple e del serale di Amici. Anche in questa stagione dell’anno, però, Mediaset non smetterà di puntate sulle serie turche.

Il pubblico italiano si è oramai innamorato delle soap opera made in Turchia e questo la Mediaset lo sa benissimo. Tra i titoli attualmente in onda su Canale 5 c’è Tradimento, trasmessa di domenica sera ma trasferitasi anche in daytime dopo la fine di Endless Love. Ebbene, c’è una data che gli appassionati della storia di Guzide dovranno cerchiare sul calendario: ci sarà un nuovo cambio di programmazione che riguarda proprio la dizi turca.

Canale 5 cambia ancora: quando andrà in onda la soap opera Tradimento

Inizialmente in onda solo di domenica in prima time, da circa un mese Tradimento ha occupato la fascia pomeridiana prima destinata ad Endless Love. La soap opera turca con protagonista Vahide Percin viene trasmessa tutti i pomeriggi, sette giorni su sette, alle 14 e 10. La prossima settimana, però, gli appassionati della soap potranno contare su un appuntamento in più, sempre in prima serata.

Mediaset, infatti, ha deciso di posticipare nuovamente la messa in onda de Il Turco, la miniserie con Can Yaman e Greta Ferro, che sarà trasmessa in prima serata martedì 8 e 15 aprile e non più giovedì 27 e venerdì 28 marzo. Si tratta del secondo cambio di programma per la serie tratta dal libro di Orhan Yeniaras, inizialmente fissata per il 25 e 27 marzo.

Per i più curiosi, niente paura: su Mediaset Infinity, dal 3 aprile è disponibile un’anteprima di dieci minuti. Cosa c’entra Tradimento in tutto questo? C’è una prima serata da coprire, poiché venerdì 21 marzo è andata in scena l’ultima puntata de Le onde del passato, la fiction con Anna Valle e Giorgio Marchesi. La buona notizia è che Canale 5 ha pensato di riempire il vuoto della serata di venerdì 28 marzo proprio con un nuovo appuntamento con la soap opera turca, che sfiderà The voice senior in onda su Rai 1.

In quella settimana, quindi, Tradimento andrà in onda in prime time sia venerdì 28 marzo che domenica 30 marzo, oltre al consueto appuntamento pomeridiano. Quanto a giovedì 27 marzo, su Canale 5 andrà in onda uno speciale del game show di Paolo Bonolis Avanti un altro, che si confronterà con la quarta puntata di Che Dio Ci Aiuti.