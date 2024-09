Max Mara, 5 abiti da cerimonia raffinati e chic per la mamma della sposa

La scelta dell’abito perfetto per una cerimonia, specialmente quando si è la mamma della sposa, è sempre un momento emozionante. Bisogna riuscire a trovare il perfetto equilibrio tra stile, raffinatezza e comfort, rispettando al contempo il tema e il tono della cerimonia. Max Mara, con la sua collezione di abiti da cerimonia, offre modelli eleganti e alla moda che rispondono a tutte queste esigenze.

Questi abiti valorizzano la figura e garantiscono un tocco di classe indiscutibile: ne abbiamo selezionati cinque, super chic e versatili, che dopo le nozze possono essere indossati anche per altre occasioni che richiedano un dress code formale. Vediamoli insieme.

Max Mara, la collezione Cerimonia per la mamma della sposa

Per una mamma il giorno delle nozze della propria figlia è un momento importantissimo, e il suo ruolo richiede un look che esprima eleganza, sobrietà e personalità. La scelta dovrebbe parte sempre dalla consapevolezza del proprio corpo e dei propri gusti personali, oltre che dalle tendenze moda. Gli abiti devono infatti adattarsi perfettamente alla silhouette, esaltando i punti di forza e minimizzando eventuali difetti.

È fondamentale optare per tessuti di alta qualità che cadano bene, come seta, cady e georgette, e prediligere colori e stampe che si armonizzino con la propria carnagione in base secondo l’armocromia, e con la palette cromatica dell’evento. Max Mara con la sua collezione da cerimonia propone per la mamma della sposa (o dello sposo) tanti abiti sofisticati, ciascuno pensato per soddisfare esigenze e gusti diversi.

La tuta rossa in cady fluido, un capo moderno e sofisticato

Questo capo della collezione Cerimonia di Max Mara rappresenta un’alternativa chic al classico abito, perfetta per una mamma della sposa che desideri un look contemporaneo e raffinato.

La tuta, caratterizzata da una silhouette dritta e da un pantalone wide leg, si distingue per il pannello a portafoglio incrociato sul davanti che dona un movimento elegante e dinamico. Il girocollo sobrio e il drappeggio sulla spalla sinistra aggiungono un tocco di originalità, mentre la cintura abbinata evidenzia delicatamente il punto vita, definendo la figura senza costringerla.

Per completare questo look con classe, meglio scegliere accessori in tonalità neutre. Le Mary Jane in pelle beige sono perfette per aggiungere un tocco di eleganza senza distogliere l’attenzione dal capo principale, mentre la tracolla MM Bag, anche questa in beige o in rosso, è una soluzione pratica e sofisticata per portare con sé tutto il necessario.

Max Mara Cerimonia, il romantico abito svasato

L’abito lungo in georgette di pura seta rosa con motivo peonia stampato è una scelta eccellente se preferisci un abito classico e femminile. Questo modello dalla linea fluida a trapezio è ideale per una mamma della sposa che cerca un look romantico e leggero. Il collo alto con dettaglio a foulard removibile e le maniche ad aletta conferiscono un’eleganza senza tempo e la profonda chiusura a goccia sul retro aggiunge un tocco di discreta sensualità.

Può essere abbinato a un paio di décolleté in raso con cristalli nel colore make-up nude, che aggiungono un tocco di luce senza sovraccaricare l’insieme. Per completare l’outfi sottolineando la vita e contribuendo a definire la silhouette con delicatezza l’ideale è la cintura gioiello in raso rosa confetto.

L’abito lungo in georgette di seta rosa peonia

Per la mamma della sposa che desidera un look che unisca femminilità e modernità, l’abito lungo in leggera georgette di pura seta rosa peonia della collezione Max Mara Cerimonia è la scelta perfetta. Caratterizzato da uno scollo all’americana e da un collo alto con dettaglio a foulard, questo modello dona una silhouette fluida e sofisticata.

Il taglio in vita e la gonna leggermente svasata sono dettagli che valorizzano la figura. Abbina una cintura gioiello per aggiunge un tocco di luce e di preziosità. Gli accessori giusti possono elevare ulteriormente questo look: un paio di ballerine slingback nere in raso regalano un tocco di sobria eleganza, e una pochette nera in raso e viscosa di seta completa l’outfit con raffinatezza.

L’abito verde scuro, elegantissimo e super trendy

Per una cerimonia serale l’abito lungo in georgette di seta verde scuro della collezione Max Mara Cerimonia è semplicemente perfetto. Il verde tra l’altro è uno dei colori che saranno più di tendenza nella prossima stagione: un motivo in più per sceglierlo. Questo modello, dal profondo scollo a V davanti e dietro e le maniche corte a kimono, è l’emblema della femminilità.

Il motivo di pieghe cucite in vita e sul corpetto, effetto bustier, esalta le curve in modo raffinato, conferendo un’aria sofisticata e sensuale. Anche per questo abito l’abbinamento perfetto è quello con un paio di ballerine slingback nere in raso, che uniscono comfort ed eleganza. L’accessorio perfetto per aggiungere un tocco di luce e completare il look con un dettaglio di grande stile? L’iconica Pasticcino Bag Small in rete e strass verde smeraldo.

Max Mara Cerimonia, l’abito chemisier color miele

Se sei alla ricerca di un look versatile e chic l’abito chemisier in twill stampato color miele è quello che fa per te. Realizzato in prezioso twill di pura seta questo abito lungo della collezione Max Mara Cerimonia si distingue per la sua gonna ampia e svasata, con una doppia coulisse regolabile in vita che permette di personalizzare la vestibilità.

Le ampie maniche raglan con polsino elastico arricciato e il colletto a camicia aggiungono un tocco di eleganza informale, mentre il motivo arricciato sul décolleté conferisce un’aria femminile e sofisticata. Per completare questo look e mantenere il focus sull’abito si consiglia di abbinarlo con le Mary Jane beige in morbida pelle di vitello naturale, con cinturino doppio giro alla caviglia e piccola fibbia laterale, un dettaglio molto raffinato, e una pochette in un colore neutro.