Matrimonio Francesca Ferragni: la sorella Chiara svela i primi indizi, la foto diventa virale

Presto Francesca Ferragni convolerà a nozze e, recentemente, la sorella Chiara ha spoilerato qualcosa sul matrimonio imminente: gli scatti social hanno fatto boom di likes.

Era il marzo del 2022 quando è arrivata la romantica proposta di matrimonio. E non in un giorno qualsiasi. Riccardo Nicoletti ha scelto proprio il 33esimo compleanno della sua metà per chiedere la mano alla meravigliosa Francesca Ferragni. Davanti agli occhi emozionati di amici e parenti, la sorella maggiore di Chiara, all’epoca in dolce attesa, non ha potuto che dire sì e a distanza di più di un anno il grande giorno sembra essere davvero vicino.

Dopo la gioia della nascita del piccolo Edoardo, venuto alla luce nel giugno del 2022, Francesca si sta preparando a vivere la grande emozione delle nozze. Anche in quell’occasione, non potrà rinunciare alla vicinanza delle sorelle, alle quali è legatissima. A spoilerare qualcosa sull’attesissimo wedding ci ha pensato proprio Chiara, che qualche giorno fa ha condiviso sul suo canale alcuni scatti che non sono passati inosservati. Curiosi di scoprire cosa bolle in pentola?

Matrimonio Francesca Ferragni, tra le damigelle ci sono anche le sorelle Chiara e Valentina: gli indizi

“Tempo di qualità con le mie sorelle preparandoci per il matrimonio di Francesca”: è questa la didascalia che Chiara Ferragni ha allegato ad uno degli ultimi post condivisi sul suo seguitissimo profilo di Instagram. La regina delle influencer ha postato alcuni momenti di una giornata davvero speciale, ossia quella dedicata agli abiti da indossare per il grande giorno. Indovinate quale sarà il ruolo di Chiara e di Valentina?

Proprio così, saranno due delle quattro damigelle della sposa che, oltre che dalle sorelle, sarà affiancata da due amiche. “Mattinata di emozione con le mie damigelle” ha scritto proprio la futura sposa in un post Instagram, nel quale si è immortalata con le sue girls nei camerini di Atelier Emé. Le Ferragni, infatti, si sono affidate al noto brand di abiti da sposa e da cerimonia per il grande giorno.

I look, ovviamente, non sono stati svelati: la sposa e le sue damigelle si sono mostrate in elegantissime vestaglie color vaniglia, lasciando i fan sulle spine. Cosa sappiamo delle nozze? La cerimonia si terrà il 9 settembre del 2023 e anche Francesca sfoggerà un abito firmato Atelier Emé, come rivelato da lei stessa in un post di febbraio: “Ci credete che dopo un’ora avevo già deciso?”. Non ci resta che attendere per scoprire tutto sul vestito, la location e ogni minimo dettaglio di un giorno che si prospetta magico per la famiglia Ferragni.