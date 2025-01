Con queste matite labbra otterrai un effetto plump impeccabile

Quali sono i migliori prodotti da provare per labbra più piene? Ecco le matite labbra effetto plump per labbra più voluminose!

Per labbra più voluminose il make up potrebbe aiutare a fare la differenza. Se non vuoi ricorrere alla chirurgia o a tutti quei trattamenti che ti permettono di ottenere labbra più carnose, o semplicemente desideri per una sera avere un make up più accentuato e deciso, il trucco labbra gioca un ruolo fondamentale.

In commercio brand e aziende di cosmetici propongono delle matite labbra che ti permettono di ottenere un effetto plump molto naturale.

La tinta labbra, in questo caso la matita, se applicata in un determinato modo ti consente di ottenere labbra più piene, quindi un effetto filler senza chirurgia, ma in questo caso non è importante solo sapere come applicare il prodotto, ma saperlo anche scegliere. Ecco cosa sapere sulle matite labbra effetto plump!

Matite labbra effetto plump: cosa sapere a riguardo e quali scegliere

Le matite labbra che ti proponiamo qui sotto a effetto plump sono state ideate dai brand proprio per ottenere labbra più voluminose e rimpolpate grazie agli attivi presenti al loro interno che vanno a stimolare la circolazione, di conseguenza conferiscono alle labbra una sensazione di calore fino a renderle più piene.

Proprio come i gloss e i rossetti ideati per rimpolpare le labbra che, dopo un leggero pizzicore, donano alle labbra maggiore volume tanto da durare per diverse ore.

Ora è possibile fare riferimento a questa tipologia di prodotto partendo proprio dalla matita, consigliata per definire le labbra e renderle visivamente più carnose! A tal proposito non perdere la nostra guida in cui ti spieghiamo come ingrandire le labbra con il make up!

Di seguito 3 matite labbra consigliate per un effetto plump assicurato!

Plump&Fill My Lips di Diego della Palma

Costa poco meno di 30 euro, è uno dei prodotti più consigliati per un effetto plump assicurato. Diego della Palma ha ideato una matita labbra dalla texture cremosa resistente all’acqua, perfetta quindi da applicare anche durante la calda stagione.

Street Heart Pump Up the Volume! Lip Liner di Kiko Cosmetics

Per definire il contorno labbra e valorizzarle con effetto plump, Kiko Cosmetics propone una matita a poco meno di 12 euro. La puoi trovare in 6 diverse tonalità.

Duck Plump Contour Lip Liner di NYX Professional Makeup

Un prodotto vegano economico per chi desidera spendere meno di 10 euro, NYX Professional Make up con la sua matita labbra Duck Plump ti permette di creare labbra più rimpolpate grazie allo zenzero e il capsico presenti all’interno del lip liner.