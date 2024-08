Mastite in allattamento, i rimedi naturali per sentirsi meglio

Cosa fare nel caso di mastite in allattamento? Ecco i rimedi naturali per contrastare il problema e alleviare il dolore!

L’allattamento è un momento delicato e intimo che unisce madre e bambino. Allattare il proprio figlio è sicuramente la scelta migliore da prendere, se inizi a riscontrare problemi vari come la mastite in allattamento potresti andare incontro a diversi disagi.

Si tratta di una vera e propria patologia che potrebbe addirittura portare al termine dell’allattamento. I sintomi, infatti, possono diventare così dolori da portare la donna a scegliere di non allattare più.

Quali sono i sintomi della mastite? Dolore, infiammazione sulla zona e talvolta anche febbre. Spesso ci si domanda se si può allattare in caso di mastite, la risposta è assolutamente sì. Anzi, si direbbe che attaccare il bambino al seno aiuterebbe a guarire più velocemente.

Come curare la mastite e quali sono i rimedi per contrastare il problema? Sicuramente prevenire la mastite è molto importante per una mamma, così da evitare di vivere situazioni poco piacevoli e molto dolorose durante l’allattamento.

Come curare la mastite con i rimedi naturali

Per poter curare la mastite è necessario sentire quanto prima il proprio medico o il ginecologo che ha seguito la gravidanza e sta seguendo il post-parto. Trattandosi di un’infezione potresti aver bisogno di una terapia antibiotica, cosa che dovrà prescriverti solo e unicamente il medico in quanto durante l’allattamento bisogna portare attenzione ai medicinali da assumere.

Se sei in attesa di sentire il tuo medico o semplicemente sei alla ricerca di un modo per alleviare il dolore durante la terapia prescritta dall’esperto, potresti provare alcuni rimedi naturali che ti aiutano ad alleviare i sintomi.

La mastite può venire a causa di un ingorgo mammario, ragade non trattata, attaccamento errato al seno da parte del bambino, utilizzo di indumenti o reggiseni troppo stretti, stress e altro ancora.

Quali sono i rimedi naturali per contrastare il problema? Come detto in anticipo non dovrai affidarti solo a questi rimedi, ma dovrai assolutamente sentire il medico in quanto potrebbe esserci in corso un’infezione batterica.

Uno dei rimedi più efficaci è far attaccare il bambino. Il rimedio più naturale in assoluto è proprio questo, in quanto ti permette di prevenire gli ingorghi e di svuotare il più possibile il seno. Attacca il bambino il più possibile purché sia nella maniera corretta, altrimenti la situazione rischia di peggiorare.

Un altro rimedio naturale è preparare degli impacchi caldi da applicare sul seno. Grazie al calore la guarigione potrebbe avvenire nel minor tempo possibile e i sintomi potrebbero sparire nel giro di poco tempo. Un altro rimedio per alleviare il dolore è fare dei massaggi con movimenti delicati proprio in direzione del capezzolo.