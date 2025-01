Massaggio per togliere le rughe codice a barre dal viso: il segreto per una pelle giovane e liscia

Le rughe codice a barre sono così chiamate perché sono quelle rughe, dalle linee sottili verticali, presenti sulle labbra che ricordano, per l’appunto, un codice a barre. Si tratta, ovviamente, di uno dei segni più visibili del tempo che passa. Sono rughe che possono essere fastidiose perché donano un aspetto più invecchiato. Ovviamente, un trattamento estetico risolverebbe il problema, ma ci sono anche altri metodi a cui poter ricorrere.

Esistono, infatti, rimedi naturali che possono essere di aiuto per riuscire a diminuire, visibilmente, l’aspetto di queste linee, distendendo e tonificando la pelle. Scopriamo di più sul massaggio per togliere le rughe codice a barre dal viso e qual è il segreto per una pelle giovane e liscia.

La ginnastica facciale per eliminare le rughe codice a barre: il tutorial



Per contrastare le rughe codice a barre, la ginnastica facciale è una delle soluzioni migliori. Un massaggio facciale ben fatto, infatti, serve a tonificare e stimolare i muscoli facciali. La ginnastica facciale agisce sui muscoli attorno alla bocca, riuscendo a migliorare l’elasticità della pelle e diminuendo, di fatto, le rughe.

Sorridere, ad esempio, mantenendo la bocca chiusa, stringendo le labbra a bocca stretta per cinque secondi è uno degli esercizi da provare. Questo esercizio andrebbe provato per 10-15 volte. Ottimo, ovviamente, anche il massaggio labiale, che prevede di posizionare le dita intorno alla bocca facendo piccoli movimenti circolari per circa due minuti. Questo aiuta a distendere le righe, stimolando la microcircolazione.

I rimedi della nonna per le rughe labiali codice a barre

Ovviamente, oltre alla ginnastica facciale, è possibile ricorrere a una crema contro le rughe codice a barre, che può rappresentare un’alleata: pensiamo a quelle che includono ingredienti come retinolo, acido ialuronico e peptidi, stimolando la produzione di collagene e, dunque, migliorando l’elasticità della pelle. Un altro trattamento a cui è possibile ricorrere è la radiofrequenza, ovvero una tecnologia che agisce allo stesso scopo.

Per chi li preferisce ci sono, però, i classici rimedi della nonna anche per le rughe labiali codice a barre. È possibile, infatti, ricorrere a maschere fai-da-te a base di olio di cocco, miele e avocado. Il miele vanta delle proprietà rigeneranti e idratanti, mentre l’olio di cocco nutre la pelle mantenendola morbida. Applicate questi rimendi una o due volte a settimana. In conclusione, sia i rimedi naturali che ginnastica facciale e massaggi facciali possono aiutare contro le rughe codice a barre. Scoprite anche come ringiovanire il viso dopo i 60 anni.