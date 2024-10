Le mascherine ortodontiche: i benefici e le controindicazioni

Indicate per il trattamento di vari disturbi, le mascherine ortodontiche vantano diversi benefici e poche controindicazioni.

Le mascherine ortodontiche sono diventate, recentemente, una valida alternativa ai classici apparecchi ortodontici fissi. Si tratta di uno strumento innovativo che offre un modo confortevole per riuscire ad allineare i denti, portando con sé diversi vantaggi.

A questo proposito, l’ortodonzia trasparente è una delle scelte migliori, ma c’è qualcos’altro da sapere? Scopriamo di più sulle mascherine ortodontiche, i benefici e le controindicazioni.

Mascherine per denti: i benefici dell’apparecchio invisibile per adulti

Sono molteplici i benefici delle mascherine per denti, cioè il cosiddetto “apparecchio invisibile per adulti”. Come detto, è una tecnica utilizzata per allineare i denti senza bisogno di ricorrere a dispositivi fissi, più invasivi e visibili all’esterno. Generalmente, si ricorre alle mascherine ortodontiche nei casi di spaziatura tra i denti o, ad esempio, di affollamento dentale e in età adolescenziale. Sono, quindi, utili per risolvere problemi di masticazione e di bruxismo, ovvero il digrignamento dei denti.

L’ortodonzia invisibile muove i denti in modo graduale e naturale senza provocare dolori. Un uso prolungato dell’apparecchio invisibile può migliorare in modo progressivo l’aspetto estetico del sorriso. L’apparecchio è trasparente per via del materiale plastico utilizzato, anallergico e quasi invisibile. I vantaggi sono, senza alcun dubbio, il fatto di essere rimovibili facilmente dal paziente stesso e lavabili, una migliore igiene orale, la trasparenza che ne diminuisce l’impatto visivo e l’assenza di dolore e disagi.

Apparecchio invisibile: le controindicazioni

Ma l’apparecchio invisibile ha delle controindicazioni? Come tutte le cose, anche l’apparecchio trasparente ha dei pro e dei contro. Ci sono alcuni casi specifici in cui l’ortodonzia trasparente non è abbastanza e occorre, quindi, ricorrere a degli apparecchi ortodontici tradizionali. A valutare il caso specifico e il trattamento più adatto è, ovviamente, il dentista dopo un’accurata diagnosi.

In alcuni casi, inoltre, si potrebbero verificare mal di testa e vertigini ma, anche in questa circostanza, la scelta migliore è quella di parlarne con il medico. È, ad ogni modo, necessaria la collaborazione del paziente per un corretto utilizzo, dato che bisogna garantire una pulizia quotidiana e un’applicazione per almeno ventidue ore al giorno. Ma qual è il prezzo dell’ortodonzia invisibile? Anche il costo varia a seconda della situazione e alla durata della cura, che può aggirarsi tra i sei e i ventiquattro mesi. Infine, potete anche seguire dei consigli per sbiancare i denti e avere un’igiene dentale perfetta.